В Бурятии школьники решили продать одноклассника в интернете

В Кяхтинском районе Бурятии подростки ради шутки выставили в интернете объявление о продаже своего одноклассника.

Как сообщается на сайте уполномоченного по правам ребенка в республике Натальи Ганькиной, полицейские сразу установили всех подростков, участвовавших в розыгрыше. Административное дело о нарушении законодательства РФ в области персональных данных не стали заводить из-за возраста ребят.

Объявление о продаже человека уже удалили, с детьми и их родителями провели профилактическую беседу. Отмечается, что в сентябре прошлого года подобное объявление размещали учащиеся одной из школ Улан-Удэ.