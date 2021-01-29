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29.01.2021 04:08
Рубрика: Происшествия

В Якутии произошла авария на Нерюнгринской ГРЭС

Текст: Владимир Таюрский

В Якутии в ночь на пятницу произошло аварийное отключение двух из трех энергоблоков Нерюнгринской ГРЭС.

Аварийное отключение третьего блока произошло в 3:35 по местному времени. В 5:34 отключился блок № 1. На данный момент в работе остался второй энергоблок мощностью 180 МВт.

"Объекты генерации Центральной, Западной и Южной Якутии работают в режиме максимальной мощности для обеспечения электроснабжения потребителей", - сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

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Рано утром первый вице-премьер правительства Якутии Алексей Колодезников провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. По информации директора структурного предприятия "Нерюнгринская ГРЭС" АО "ДРСК" Бориса Краснопеева, сейчас аварийные бригады ведут интенсивное расхолаживание вышедших из строя энергоблоков. Он сообщил, что ремонт третьего энергоблока планируется завершить сегодня, затем в ночь с 29 на 30 января будут проведены гидравлические испытания. Если они пройдут успешно, в субботу энергоблок введут в работу.

Ремонт энергоблока № 1 планируют завершить в первой половине дня в субботу. После этого также предстоят гидравлические испытания.

На заседании комиссии были обсуждены все возможные варианты энергоснабжения при возникновении мощностей из-за аварии. Алексей Колодезников поручил организовать взаимодействие всех ответственных служб для оперативного реагирования в случае необходимости, а также держать на контроле вопросы устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения в населенных пунктах республики.

При этом он предупредил, что нужно быть готовыми к любой ситуации.

В районах Якутии, получающих электричество от работающей на пределе мощности энергосистемы, стоят морозы в 40 - 50 градусов.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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