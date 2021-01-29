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29.01.2021 12:01
Рубрика: Происшествия

Нижегородка заплатит штраф за оскорбления в школьном чате

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

Жительница Нижнего Новгорода заплатит 3 тысячи рублей за оскорбления в школьном чате. Об этом сообщает прокуратура Автозаводского района города.

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Сам инцидент произошел в октябре прошлого года. Одна из участниц родительского чата в WhatsApp оскорбила с использованием нецензурных выражений мать другого ученика. Эту переписку прочли более 20 человек, уточнили в прокуратуре.

По данному факту прокуратура завела дело об административном правонарушении по части 2 статьи 5.61 КоАП - публичное оскорбление с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Суд вынес постановление о привлечении бранившейся женщины к ответственности.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород

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