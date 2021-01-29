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29.01.2021 10:17
Рубрика: Происшествия

Пермячка отсудила у больницы 500 тысяч рублей за неверный диагноз

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

Кировский районный суд Перми удовлетворил иск местной жительницы, которая требовала взыскать компенсацию морального вреда с больницы имени Гринберга за дефекты оказания медицинской помощи.

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Как пояснили в пресс-службе суда, в 2019 году истица обратилась в больницу за медицинской помощью. Ей была проведена диагностика, при этом никаких серьезных нарушений сотрудниками медучреждения у пациентки выявлено не было. Некоторое время спустя у женщины было выявлено тяжелое заболевание, ей пришлось перенести несколько сложных операций. Пострадавшая полагает, что медицинские услуги ей были оказаны некачественно, а своевременное обнаружение тяжелого заболевания помогло бы ей избежать серии операций.

Суд пришел к выводу, что между допущенными врачами дефектами оказания медицинской помощи и наступившими для женщины неблагоприятными последствиями есть причинно-следственная связь. Требования жительницы были им частично удовлетворены: с медицинского учреждения взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

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