В Пермском крае женщина засудила владельца агрессивной коровы

Жительница Прикамья обратилась в суд с иском о взыскании компенсации материального и морального вреда от нападения на нее соседской коровы.

Как пояснили в пресс-службе Пермского краевого суда, в исковом заявлении женщина указала, что попыталась прогнать со своего огорода принадлежащую соседу корову. Однако животное набросилось на женщину и несколько раз ударило ее рогами. В результате женщина получила несколько травм, ей пришлось провести месяц в больнице, а в дальнейшем два месяца лечиться амбулаторно.

Рассмотрев дело, суд пришел к выводу, что хозяин коровы несет ответственность за то, что его животное причинило травмы человеку, и обязал его выплатить пострадавшей 50000 рублей в качестве компенсации материального и морального вреда.