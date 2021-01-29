В Самарской области шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом

На трассе в Самарской области произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса. В результате аварии погибли шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

Как уточнили в областном МЧС, информация об аварии поступила дежурному диспетчеру в 19.20. На 873 километре трассы М-5 "Урал", недалеко от поселка Заборовка, столкнулись внедорожник Chevrolet Niva, пассажирский микроавтобус Citroen и грузовик DAF. По предварительной информации полиции, в результате погибли шесть человек.

В ведомстве пояснили, что грузовик ехал с полуприцепом. В какой-то момент его занесло, и полуприцеп врезался в маршрутку. Как уточняет "Интерфакс" со ссылкой на источник, маршрутка выполняла междугородний рейс. Удар был лобовым. По словам собеседника агентства, также пострадали шесть человек.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, уточняются все обстоятельства аварии. Для ликвидации последствий ДТП были привлечены 59 человек и 25 единиц спецтехники.