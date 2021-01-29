Новости

Для эвакуации пострадавших в ДТП под Самарой привлекли авиацию 20:43
Число погибших в ДТП с автобусом под Самарой увеличилось до десяти 20:18
Медведев допустил угрозу блокировки его страниц в зарубежных соцсетях 19:45
В Самарской области шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом 19:43
В метро Москвы машинист применил экстренный тормоз для спасения человека 19:37
Парламент Португалии одобрил законопроект о проведении эвтаназии в стране 19:27
В Петербурге ослабили ограничения для кафе, кинотеатров и ТЦ 19:14
Лыжница Непряева сломала руку после падения на этапе Кубка мира 18:49
На Дону нашли родных погибшего на Эльбрусе красноармейца 18:24
РФПИ: Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Иране 18:17
Шесть вертолетов закупят для тушения лесных пожаров 18:01
В Коми наградили полицейского, который вывел жителей из горящего дома 18:01
Вильфанд предсказал сильный снегопад в Москве 18:00
Украина внесла пятерых российских артистов в "черный список" 17:51
СК Беларуси подтвердил задержание Тимы Белорусских с наркотиками 17:50
В Саратове возбудили дело о нарушении санитарных норм на незаконной акции 17:15
Более 6,6 тыс единиц вооружения и военной техники поступило в армию в 2020 году 17:10
ЦБ: Долги россиян по ипотеке впервые превысили 9 трлн рублей 17:05
МВД просит домашнего ареста для фигурантов дела о нарушении санитарных норм на незаконной акции 16:47
Елена Малышева назвала главную опасность коронавируса 16:40
Из России в Финляндию вылетел первый регулярный борт с начала пандемии 16:33
Мишустин поддержал идею развития инфраструктуры для агротуризма 16:12
Чернышенко: Число бюджетных мест для ИТ-студентов вырастет до 80 тысяч 16:03
Аронофски и Джаред Лето поработают над хоррором от автора "Звонка" 16:03
Посольство разъяснило порядок въезда россиян в Сингапур в условиях COVID-19 15:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
МВД: На незаконных акциях провокаторы ставят под угрозу безопасность граждан
МВД: На незаконных акциях провокаторы ставят под угрозу безопасность граждан
29.01.2021 19:43
Рубрика: Происшествия

В Самарской области шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом

Фото: ktv-ray.ru Фото: ktv-ray.ru
Фото: ktv-ray.ru

На трассе в Самарской области произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса. В результате аварии погибли шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

Прокуратура назвала причину ДТП с автомобилем минкульта на Алтае

Как уточнили в областном МЧС, информация об аварии поступила дежурному диспетчеру в 19.20. На 873 километре трассы М-5 "Урал", недалеко от поселка Заборовка, столкнулись внедорожник Chevrolet Niva, пассажирский микроавтобус Citroen и грузовик DAF. По предварительной информации полиции, в результате погибли шесть человек.

В ведомстве пояснили, что грузовик ехал с полуприцепом. В какой-то момент его занесло, и полуприцеп врезался в маршрутку. Как уточняет "Интерфакс" со ссылкой на источник, маршрутка выполняла междугородний рейс. Удар был лобовым. По словам собеседника агентства, также пострадали шесть человек.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, уточняются все обстоятельства аварии. Для ликвидации последствий ДТП были привлечены 59 человек и 25 единиц спецтехники.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область

Главное сегодня

ГП: За провокации и насилие на незаконных акциях грозит статья "массовые беспорядки"
Умер Василий Лановой
Число погибших в ДТП с автобусом под Самарой увеличилось до десяти
В Минздраве назвали сроки переломного момента в борьбе с COVID-19
Гиперзвуковые ракеты "Циркон" начнут серийно поставляться с 2022 года
Вступил в силу новый регламент МВД по выдаче и замене паспортов
Специалисты назвали самое распространенное киберпреступление