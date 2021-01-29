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29.01.2021 17:15
Рубрика: Происшествия

В Саратове возбудили дело о нарушении санитарных норм на незаконной акции

Текст: Андрей Куликов

В Саратове полиция возбудила уголовное дело по нарушению санитарно-эпидемиологических правил на массовой акции в минувшие выходные 23 января.

Фото: Артем Коротаев/ТАСС
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Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, дело по части 1 статьи 236 УК РФ возбудил отдел полиции № 1, обслуживающий Волжский район Саратова. По данным следствия, "организаторы и участники несанкционированного мероприятия на Театральной площади города нарушили санитарно-эпидемиологические правила и создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции".

Полиция сообщает, что расследованием занимается следственная часть УМВД по Саратову. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению участников акции.

Напомним, аналогичное дело расследуется и в Москве.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов Митинги и шествия

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