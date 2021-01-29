В Саратове возбудили дело о нарушении санитарных норм на незаконной акции

В Саратове полиция возбудила уголовное дело по нарушению санитарно-эпидемиологических правил на массовой акции в минувшие выходные 23 января.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, дело по части 1 статьи 236 УК РФ возбудил отдел полиции № 1, обслуживающий Волжский район Саратова. По данным следствия, "организаторы и участники несанкционированного мероприятия на Театральной площади города нарушили санитарно-эпидемиологические правила и создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции".

Полиция сообщает, что расследованием занимается следственная часть УМВД по Саратову. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению участников акции.

Напомним, аналогичное дело расследуется и в Москве.