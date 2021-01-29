В Саратовской области сняли ограничения для музеев и объектов торговли

В Саратовской области продолжают снимать ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает областной оперативный штаб, председатель регионального правительства Роман Бусаргин подписал постановление, по которому в полном объеме восстанавливается работа музеев, выставок, объектов торговли, храмов. Саратовцы также без предварительной записи смогут обращаться в МФЦ.

При этом во всех организациях, по-прежнему, сохраняются профилактические санитарно-эпидемиологические меры.

Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет снова продлен, на этот раз до 15 февраля.

В регионе фиксируется постепенное снижение числа положительных тестов на коронавирус. В пятницу зарегистрировано 247 новых случаев заболевания COVID-19. Всего в Саратовской области по официальным данным заболело 42 706 человек, 37 297 саратовцев выздоровело.