Экс-начальник госстройнадзора Новосибирской области пойдет под суд

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области. Как рассказал "РГ" старший помощник регионального прокурора Дмитрий Лямкин, экс-чиновник из личной заинтересованности препятствовал деятельности одной из строительных компаний.

По версии следствия, 63-летний обвиняемый, еще занимая высокий пост, в период с июля 2017 по декабрь 2018 года отметил в актах проверки 25-этажной новостройки якобы допущенные застройщиком нарушения норм инсоляции. При этом, как поясняет Дмитрий Лямкин, речь не шла о вымогательстве взятки и тому подобном - руководитель инспекции столь спорным образом пытался поднять свой авторитет в глазах представителей строительной отрасли.

Недостаточность естественного освещения, присутствовавшая только на бумаге, подписанной бывшим чиновником, обернулась для компании привлечением к административной ответственности, требованиями о предоставлении дополнительных документов. А впоследствии застройщику было отказано в выдаче заключения о соответствии крупного объекта требованиям техрегламентов.

Однако предприниматели оспорили заключение госстройнадзора в суде, который встал на сторону застройщика и признал документ незаконным. "Неправомерные действия обвиняемого причинили строительной фирме ущерб на сумму более 10 миллионов рублей в связи с начислением штрафов за несвоевременное исполнение обязательств", - отмечает Дмитрий Лямкин.

Обвинительное заключение утвердил заместитель областного прокурора Борис Крылов. В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу. По статье о незаконном вмешательстве в деятельность юрлица с использованием служебного положения и причинившем крупный ущерб обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы.