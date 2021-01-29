На Алтае министр культуры с коллегами пострадали в ДТП на трассе

В Алтайском крае в ДТП пострадали министр культуры края Елена Безрукова и ее коллеги. Они госпитализированы.

Автомобиль, в котором находились чиновники, попал в ДТП на трассе "Барнаул-Бийск" в Троицком районе.

- Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, ее заместитель Галина Кубрина и начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения министерства культуры края Федор Зыков направлялись в служебную командировку в Бийск для осмотра земельного участка для возможного строительства Центра культурного развития и технического состояния здания Бийского государственного музыкального колледжа, - сообщает правительство Алтайского края.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля при выезде со второстепенной дороги не справился с управлением и врезался в служебную машину министерства культуры.

Сообщается, что Елена Безрукова, Галина Кубрина и Федор Зыков получили травмы. Пострадавшие находятся в больнице, где им оказывают медицинскую помощь.