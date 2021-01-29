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29.01.2021 09:44
Рубрика: Происшествия

На Алтае министр культуры с коллегами пострадали в ДТП на трассе

Текст: Наталья Граф (Барнаул)

В Алтайском крае в ДТП пострадали министр культуры края Елена Безрукова и ее коллеги. Они госпитализированы.

На Алтае машина управления делами правительства насмерть сбила пешехода

Автомобиль, в котором находились чиновники, попал в ДТП на трассе "Барнаул-Бийск" в Троицком районе.

- Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, ее заместитель Галина Кубрина и начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения министерства культуры края Федор Зыков направлялись в служебную командировку в Бийск для осмотра земельного участка для возможного строительства Центра культурного развития и технического состояния здания Бийского государственного музыкального колледжа, - сообщает правительство Алтайского края.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля при выезде со второстепенной дороги не справился с управлением и врезался в служебную машину министерства культуры.

Сообщается, что Елена Безрукова, Галина Кубрина и Федор Зыков получили травмы. Пострадавшие находятся в больнице, где им оказывают медицинскую помощь.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул

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