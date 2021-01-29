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29.01.2021 10:43
Рубрика: Общество

На Алтае восстановят популяцию краснокнижных соколов балобанов

Текст: Наталья Граф
В Республике Алтай стартует долгосрочная программа по восстановлению численности редких птиц.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сегодня в России осталось не более 1200 гнездящихся пар крупных соколов отряда соколообразных - балобанов. Орнитологи утверждают, что за последние двадцать лет численность этого вида сократилась вдвое.

Фото: Thermosю/wikipedia.org
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Уникальные балобаны темной окраски, обитающие в единственном в стране месте, на границе республик Алтай и Тыва, практически уничтожены браконьерами.

Причина катастрофического сокращения популяции - повышенный спрос на соколов в арабских странах. Стоимость одной птицы может достигать сотен тысяч долларов, что объясняется популярностью соколиной охоты среди нефтяных шейхов.

Балобан занесен в Красную книгу РФ. Ловля и вывоз этих птиц из мест их естественного обитания запрещены. А за незаконную добычу, хранение, перевозку и продажу пернатых полагается уголовная ответственность. Однако ежегодно контрабандисты продолжают отлавливать соколов и вывозить их из страны.

Алтайские экологи, ученые и зоозащитники намерены восстановить исчезающую популяцию на базе национального парка "Сайлюгемский". Они разработали программу по возвращению соколов в дикую природу при поддержке Южно-Сибирского регионального управления Росприроднадзора, Всемирного фонда дикой природы и Алтайского государственного университета.

В Барнауле находится крупнейший в России центр по разведению соколов в неволе- питомник редких птиц "Алтай Фалькон" . Его сотрудники уже имеют опыт по реинтродукции краснокнижного сокола балобана в естественные места обитания. В прошлом году специалисты питомника исследовали места гнездования сокола и его кормовую базу на территории национального парк в Кош-Агачском районе республики. Орнитологи пришли к выводу, что проект перспективен с технической, научной и природоохранной точки зрения.

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- Питомник будет поставлять нам разновозрастных особей: птенцов и взрослых птиц, - рассказал "РГ" директор Сайлюгемского национального парка Денис Маликов.

Алтайские орнитологи намерены использовать сразу несколько методик ретроиндукции. Взрослых птиц будут выпускать в дикую природу после предварительной адаптации в облеточных вольерах. Финансовую помощь в их строительстве окажет российское отделение Всемирного фонда дикой природы. Другая методика - постепенное погружение птицы в естественную среду. Рожденных в неволе птенцов поместят в специальные боксы на территории проживания соколов. Птицы не будут контактировать с человеком и начнут постепенно осваивать окружающее пространство.

- Но самый эффективный метод - это подсадка птенцов из питомника в гнезда к диким балобанам, - рассказывает Маликов. - А чтобы приемные родители справились с таким количеством ртов, мы будем их подкармливать.

Первая партия птенцов прибудет в Республику Алтай уже в апреле - когда у соколов начнется период гнездования. Орнитологи надеются, что в мае подросшее поколение соколов встанет на крыло и будет считать национальный парк "Сайлюгемский" своим родным домом.

Еще один проект по возвращению животных в естественную среду обитания в этом году начнет работать в Алтайском биосферном заповеднике. Здесь будут доращивать оставшихся без родителей медвежат-найденышей и выпускать их на волю.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Сибирь СФО Республика Алтай Горно-Алтайск

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