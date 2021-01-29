На Байкале под лед провалились два автомобиля

На Байкале за сутки произошло два ЧП с провалившимися под лед автомобилями. Первым под лед ушел внедорожник УАЗ с тремя пассажирами в Северо-Байкальском районе. ЧП произошло 28 января в пяти километрах севернее мыса Урбукан, сообщает ГУ МЧС по Бурятии.

- На место происшествия выехали спасатели Усть-Баргузинского поисково-спасательного подразделения БПСО МЧС России. Двое пострадавших доставлены на отапливаемый кордон. По предварительной информации, один человек утонул, - рассказали спасатели.

Ранее в акватории озера Байкал в 30 км от губы Томпа Северо-Байкальского района в трещину глубиной три метра провалился еще один автомобиль с двумя рыбаками.

- Одному из них удалось спастись, самостоятельно выбравшись из автомобиля. Пострадавший был обнаружен очевидцами и доставлен в город Северобайкальск в удовлетворительном состоянии, от медицинской помощи отказался, - проинформировали в МЧС по республике.

Спасатели предупреждают - в акваториях Бурятии сохранится высокая вероятность происшествий, связанных с провалом людей и техники под лед. Процесс ледостава этой зимой осложняется сильным ветром и землетрясениями.