Новосибирские студенты разработают дизайн интерьеров нового авиатерминала

Региональный директор компании-подрядчика Невзат Танрысевен доложил главе региона, что щебень, цемент, бетон на стройку поставляют новосибирские предприятия. Планируется, что и металлоконструкции также будут местного производства. Более 60 процентов задействованных на стройке высококвалифицированых специалистов и 40 процентов рабочих - новосибирцы.
Андрей Травников поддержал предложение генерального директора АО "Аэропорт Толмачево" Евгения Янкилевича о том, чтобы студенты-дизайнеры новосибирских вузов разработали проекты интерьеров внутренних помещений аэропорта. Конкурс должен пройти в ближайшие полгода.
- Пассажиры будут сами для себя создавать облик многих помещений аэровокзального комплекса, - добавил губернатор.
По сообщению пресс-службы областного правительства, работы по реконструкции аэровокзального комплекса новосибирского аэропорта Толмачево идут с опережением графика - свайное поле из более чем двух тысяч свай и фундамент почти готовы. Завершить все работы нулевого цикла строители планируют уже к концу марта, а до конца года - работы по устройству металлических и монолитных конструкций.
Отмечено, что новый терминал аэропорта станет в 2,5 раза выше существующего.
Подводя итоги совещания, губернатор отметил высокие темпы и качество проводимых работ.
Реконструкцию аэровокзального и аэродромного комплексов Толмачево удалось запустить благодаря взаимодействию многих сторон - холдинга "Новапорт", аэропорта Толмачево, Министерства транспорта РФ, Росавиации, правительства Новосибирской области.
Развитие аэропорта является одним из основных этапов подготовки Новосибирска к проведению Молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой на льду в 2023 году.
Справка "РГ"
Завершить первый этап реконструкции Толмачево планируется в третьем квартале 2022 года. Весь проект - к 2025 году. Общая площадь аэровокзального комплекса после реализации двух этапов должна составить более 100 тысяч квадратных метров.
Контракт о строительстве нового терминала Толмачево подписан в августе прошлого года. Стоимость строительства первого этапа площадью 56 тысяч квадратных метров составляет почти 13,7 миллиарда рублей.