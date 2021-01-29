Новосибирские студенты разработают дизайн интерьеров нового авиатерминала

К реконструкции аэровокзала международного аэропорта Толмачево имени А. И. Покрышкина необходимо активнее привлекать новосибирские компании. Это особо отметил губернатор региона Андрей Травников, который провел на строительной площадке выездное совещание.

Региональный директор компании-подрядчика Невзат Танрысевен доложил главе региона, что щебень, цемент, бетон на стройку поставляют новосибирские предприятия. Планируется, что и металлоконструкции также будут местного производства. Более 60 процентов задействованных на стройке высококвалифицированых специалистов и 40 процентов рабочих - новосибирцы.

Андрей Травников поддержал предложение генерального директора АО "Аэропорт Толмачево" Евгения Янкилевича о том, чтобы студенты-дизайнеры новосибирских вузов разработали проекты интерьеров внутренних помещений аэропорта. Конкурс должен пройти в ближайшие полгода.

- Пассажиры будут сами для себя создавать облик многих помещений аэровокзального комплекса, - добавил губернатор.

По сообщению пресс-службы областного правительства, работы по реконструкции аэровокзального комплекса новосибирского аэропорта Толмачево идут с опережением графика - свайное поле из более чем двух тысяч свай и фундамент почти готовы. Завершить все работы нулевого цикла строители планируют уже к концу марта, а до конца года - работы по устройству металлических и монолитных конструкций.

Отмечено, что новый терминал аэропорта станет в 2,5 раза выше существующего.

Подводя итоги совещания, губернатор отметил высокие темпы и качество проводимых работ.

Реконструкцию аэровокзального и аэродромного комплексов Толмачево удалось запустить благодаря взаимодействию многих сторон - холдинга "Новапорт", аэропорта Толмачево, Министерства транспорта РФ, Росавиации, правительства Новосибирской области.

Развитие аэропорта является одним из основных этапов подготовки Новосибирска к проведению Молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой на льду в 2023 году.

Справка "РГ"

Завершить первый этап реконструкции Толмачево планируется в третьем квартале 2022 года. Весь проект - к 2025 году. Общая площадь аэровокзального комплекса после реализации двух этапов должна составить более 100 тысяч квадратных метров.

Контракт о строительстве нового терминала Толмачево подписан в августе прошлого года. Стоимость строительства первого этапа площадью 56 тысяч квадратных метров составляет почти 13,7 миллиарда рублей.