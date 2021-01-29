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29.01.2021 15:35
Рубрика: Власть

Новосибирские студенты разработают дизайн интерьеров нового авиатерминала

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
К реконструкции аэровокзала международного аэропорта Толмачево имени А. И. Покрышкина необходимо активнее привлекать новосибирские компании. Это особо отметил губернатор региона Андрей Травников, который провел на строительной площадке выездное совещание.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

Региональный директор компании-подрядчика Невзат Танрысевен доложил главе региона, что щебень, цемент, бетон на стройку поставляют новосибирские предприятия. Планируется, что и металлоконструкции также будут местного производства. Более 60 процентов задействованных на стройке высококвалифицированых специалистов и 40 процентов рабочих - новосибирцы.

Андрей Травников поддержал предложение генерального директора АО "Аэропорт Толмачево" Евгения Янкилевича о том, чтобы студенты-дизайнеры новосибирских вузов разработали проекты интерьеров внутренних помещений аэропорта. Конкурс должен пройти в ближайшие полгода.

Фото: Татьяна Кравченко
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- Пассажиры будут сами для себя создавать облик многих помещений аэровокзального комплекса, - добавил губернатор.

По сообщению пресс-службы областного правительства, работы по реконструкции аэровокзального комплекса новосибирского аэропорта Толмачево идут с опережением графика - свайное поле из более чем двух тысяч свай и фундамент почти готовы. Завершить все работы нулевого цикла строители планируют уже к концу марта, а до конца года - работы по устройству металлических и монолитных конструкций.

Отмечено, что новый терминал аэропорта станет в 2,5 раза выше существующего.

Подводя итоги совещания, губернатор отметил высокие темпы и качество проводимых работ.

Реконструкцию аэровокзального и аэродромного комплексов Толмачево удалось запустить благодаря взаимодействию многих сторон - холдинга "Новапорт", аэропорта Толмачево, Министерства транспорта РФ, Росавиации, правительства Новосибирской области.

Развитие аэропорта является одним из основных этапов подготовки Новосибирска к проведению Молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой на льду в 2023 году.

Справка "РГ"

Завершить первый этап реконструкции Толмачево планируется в третьем квартале 2022 года. Весь проект - к 2025 году. Общая площадь аэровокзального комплекса после реализации двух этапов должна составить более 100 тысяч квадратных метров.

Контракт о строительстве нового терминала Толмачево подписан в августе прошлого года. Стоимость строительства первого этапа площадью 56 тысяч квадратных метров составляет почти 13,7 миллиарда рублей.

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