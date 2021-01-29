Попавшая в ДТП замминистра культуры Алтайского края умерла в больнице

Пострадавшая в дорожно-транспортном происшествии заместитель министра культуры Алтайского края Галина Кубрина скончалась в реанимации. Эту информацию "РГ" подтвердили в правительстве региона.

- Галина Кубрина серьезно пострадала в этом ДТП, она получила тяжелые травмы и через несколько часов после аварии скончалась в реанимации Троицкой районной больницы, - сообщил пресс-секретарь правительства Алтайского края Дмитрий Негреев. - У министра культуры Елены Безруковой диагностировали перелом руки. Водитель автомобиля и начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения министерства Федор Зыков получили ушибы.

Напомним, что автомобиль министра культуры Алтайского края сегодня примерно в 11:25 по местному времени попал в ДТП на трассе Барнаул - Бийск. По данным регионального управления МВД, авария произошла на 286 километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт". Водитель грузовика Hino Ranger при выезде со второстепенной дороги на главную допустил столкновение с автомобилем Hyundai, принадлежащим министерству культуры.

В правительстве Алтайского края уточнили, что министр культуры вместе со своими подчиненными направлялись в служебную командировку в Бийск. В наукограде они планировали осмотреть земельный участок под строительство Центра культурного развития, а также оценить техническое состояние здания Бийского государственного музыкального колледжа.