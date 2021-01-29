В Красноярском крае снежная лавина обрушилась на автотрассу

Сильные снегопады привели к сходу мощной снежной лавины в Курагинском районе Красноярского края. В результате оказалась засыпана автодорога "Курагино-Черемшанка", сообщает ГУ МВД по региону.

По информации полиции, в связи со сходом лавины объемом более 800 кубических метров на 26 километре автодороги на участке протяженностью 70 метров движение ограничено.

- В результате схода лавины никто не пострадал. Для очистки проезжей части задействована спецтехника дорожной службы, - рассказали в пресс-службе краевого МВД.

Сотрудники автоинспекции рекомендуют водителям воздержаться от поездок по данному участку автодороги, а в случае необходимости соблюдать меры безопасности.

Согласно данным Центра ГО и ЧС региона, только за последние сутки в Красноярском крае зафиксирован сход 11 лавин общий объемом 2,8 тысяч кубических метров. При этом спасатели предупреждают, что в ближайшие сутки из-за обильных снежных осадков сохраняется серьезная опасность новых инцидентов и призывают воздержаться от поездок.