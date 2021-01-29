Жаривший шашлык на "Вечном огне" мужчина задержан в Дербенте

В Дагестане сотрудниками полиции задержан 58-летний мужчина. Жителя Дербентского района подозревают в осквернении мест захоронения.

Как сообщает пресс-служба СК региона, 28 января задержанный, находясь у мемориала "Скорбящая мать" в Дербенте, жарил кусок мяса на "Вечном огне".

Видеозапись с осквернением памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны мужчина выложил в социальные сети.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 244 УК России. Санкции данной статьи предусматривают штраф до 40 тысяч рублей либо исправительные работы сроком до одного года.