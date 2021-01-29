Из России в Финляндию вылетел первый регулярный борт с начала пандемии

Из Петербурга вылетел первый с начала пандемии и закрытия границ регулярный борт в Хельсинки. Как сообщает пресс-служба "Воздушных ворот Северной столицы", управляющей компании Пулково, в следующий раз в столицу Финляндии самолет вылетит в воскресенье.

На первом рейсе на борту находились 70 пассажиров и два члена экипажа.

Стоит отметить, что это первый регулярный рейс с начала пандемии, который связывает Россию и Финляндию. Напомним, в марте прошлого года, когда коронавирусная инфекция стала распространяться во всех странах, Россия и страны Евросоюза закрыли границы.

Сейчас летать снова можно. Но с большими ограничениями. В частности, на территорию Финляндии пока не пускают туристов из России. На финскую визу и на въезд в страну россияне могут рассчитывать только в экстренных обстоятельствах, например, в случае болезни близкого родственника или необходимости выехать на похороны. В то же время, Россия сняла ограничения для граждан Финляндии. Так что из Хельсинки туристы могут вылететь в Петербург.

Правда, в столицу Суоми граждан будут пускать только по предъявлении отрицательного ПЦР-теста или же справки от врача, подтверждающей отсутствие коронавирусной инфекции или же сертификата, свидетельствующего о сделанной прививке.