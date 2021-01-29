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29.01.2021 16:12
Рубрика: Власть

Мишустин поддержал идею развития инфраструктуры для агротуризма

Текст: Владимир Кузьмин (Петрозаводск)
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

Премьер-министр Михаил Мишустин поддерживает идею о разрешении строительства инфраструктуры для агротуризма на землях сельскохозяйственного назначения. "Я по возвращении поставлю этот вопрос в правительстве для того, чтобы подумали, как и что с этим сделать. Это потребует внесения определенных изменений в законодательство", - сказал он на встрече с представителями малого и среднего бизнеса Карелии.

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С инициативой выступила глава местного крестьянского фермерского хозяйства, специализирующегося на выращивании клубники, а также тюльпанов к 8 марта. Перенимая опыт европейских коллег, предприятие хотело бы развивать агротуризм. Но если, например, в Швеции фермеры могут построить для этого специализированные кафе, небольшие магазины, гостевые дома, детские площадки, то в России законодательно действует запрет на возведение непроизводственных объектов на сельхозземлях.

"Важно не только разрешить строительство на землях сельхозназначения для агротуризма или для реализации своей продукции, но очень важно привлекать туда людей", - подчеркнул Мишустин. Для этого нужно дорогу проложить, гостиницу поставить, обустроить все так, чтобы людям комфортно было приезжать. Сейчас эта комплексная работа над агротуризмом организована в рамках нового национального проекта по развитию туризма. Глава правительства предложил карельским предпринимателям представить свои предложения на эту тему.

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