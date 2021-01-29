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29.01.2021 15:51
Рубрика: Власть

Мишустин пообещал 200 млн для детской больницы в Карелии

Текст: Владимир Кузьмин (Петрозаводск)
После продолжительной паузы, вызванной коронавирусом, премьер-министр Михаил Мишустин продолжил посещение регионов, которым из-за их экономического отставания были написаны индивидуальные программы социально-экономического развития. В пятницу председатель правительства совершил рабочий визит в Карелию.
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

С регионом глава кабинета министров, как рассказал он сам на встрече с представителями малого и среднего бизнеса, смог хорошо познакомиться еще в студенческие годы. В турпоходе по Карелии первокурсник Мишустин провел 17 дней, сплавлялся с группой на байдарках. "Это, наверно, одни из самых ярких воспоминаний туризма моей молодости", - признался он.

Фото: РИА Новости
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Сейчас, уже в должности главы правительства, Михаил Мишустин вынужден лично участвовать в развитии республики. Одно из ее богатств - гектары леса. Накануне кабинет министров одобрил обновленную Стратегию развития лесного комплекса страны до 2030 года. И первым делом в Петрозаводске премьер отправился на один из лесозаводов, осмотрел цеха и технологии, познакомился с планами предприятия. Мишустин обратил внимание на обилие импортного оборудования, заявив о необходимости постепенного увеличивать долю отечественных аналогов.

Затем премьер-министр проинспектировал, как идет переоснащение местной больницы скорой помощи. Заведующий реанимацией попросил посодействовать в строительстве нового хирургического корпуса, поскольку мест в реанимации и операционных не хватает. Работа началась, но в какой-то момент встала из-за замены подрядчика. Глава республики Артур Парфенчиков рассказал, что по-прежнему не готова проектно-сметная документация и не проведена экспертиза. Завершить ее должны в июле-августе. "Давайте сделаем так, чтобы июль - это был край", - обратился Мишустин в ответ.

Главная медсестра медучреждения, пользуясь случаем, попросила помочь и республиканской детской больнице, которую нужно оснастить современными операционными комплексами. Это требует около 200 миллионов рублей. Премьер указал на просьбу министру финансов Антону Силуанову, выразив уверенность, что средства в резервном фонде правительства найдутся. А министру здравоохранения Михаилу Мурашко поручено следить, чтобы в больнице скорой помощи при переезде в новое здание все отделения получили современное оборудование.

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