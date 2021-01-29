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29.01.2021 14:43
Рубрика: Общество

Названы самые дорогие однокомнатные квартиры в России

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Одна из самых дорогих "однушек" в России находится в Калининграде, показало исследование ЦИАН. Речь идет о квартире площадью 63 квадратных метра, которая продается за 13 миллионов рублей.

Фото: iStock
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"Однушка" расположилась на верхнем этаже девятиэтажного дома в престижном районе у Верхнего озера. Впрочем, по мнению экспертов, продажная стоимость квартиры завышена более чем в полтора раза.

Калининградское предложение заняло четвертое место в рейтинге самых дорогих однокомнатных квартир России. Другие "однушки" из топ-10 находятся в Красногорске, Севастополе, Краснодаре, Тюмени, Казани и четырех городах Дальнего Востока.

Их стоимость варьируется от 9,9 миллиона (квартира площадью 52 квадратных метра в Тюмени) до 17,9 миллиона рублей (60 "квадратов" жилой площади плюс место в подземном паркинге в Красногорске). В исследовании не учитывалась недвижимость в Москве и Санкт-Петербурге.

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