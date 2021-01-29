Северный народный хор исполнит песни о жемчужном промысле Поморья

Государственный академический Северный русский народный хор 15 марта представит в Архангельске премьеру новой программы о жемчужном промысле Поморья.

Как сообщили в коллективе, программа "Жемчужина Русского Севера" готовится к 95-летию хора, которое он отмечает в 2021 году. Промысел речного жемчуга процветал в Поморье в XVII-XIX веках. Его использовали в украшениях, жемчужном шитье и инкрустации икон. Северный жемчуг поставляли царскому двору, но им богато украшали и костюмы крестьян.

Однако к XX веку численность моллюска жемчужницы резко уменьшилась, и ее добыча прекратилась.

В основу новой программы Северного хора взяли сцену сбора поморской семьи на жемчужный промысел. Постановка будет наполнена богатым музыкальным материалом - старинными северными песнями.

По словам художественного руководителя коллектива Светланы Игнатьевой, тема для юбилейной программы выбрана не случайно: хор тоже называют жемчужиной Русского Севера. Традиционный промысел, о котором расскажет постановка, считается неотъемлемой частью истории и культуры Поморья.

Премьера "Жемчужины" состоится на сцене Архангельского театра драмы имени М.В. Ломоносова. Также запланированы выступления в Москве, на Урале, в Сибири, Поволжье и Крыму. Празднование 95-летия хора продлится весь год.

Северный хор носит статус особо ценного объекта культурного достояния Архангельской области. За свою историю он гастролировал во многих странах мира, неоднократно становился лауреатом всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Сегодня коллектив насчитывает более 70 артистов - это хоровая и танцевальная группы, а также оркестр русских народных инструментов.