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29.01.2021 18:01
Рубрика: Происшествия

В Коми наградили полицейского, который вывел жителей из горящего дома

Текст: Вера Черенева (Республика Коми)
Дмитрий Бобрецов. Фото: Пресс-служба УМВД по Республике Коми Дмитрий Бобрецов. Фото: Пресс-служба УМВД по Республике Коми
Дмитрий Бобрецов. Фото: Пресс-служба УМВД по Республике Коми

Оперативного дежурного ОМВД России по Ижемскому району Дмитрия Бобрецова наградили за спасение людей при пожаре. Сотрудник полиции вошел в горящее здание, разбудил жителей и вывел несколько человек.

Фото: iStock
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Как сообщает УМВД по Республике Коми, пожар в 12-квартирном трехподъездном доме в селе Ижма произошел в конце декабря позапрошлого года. В дежурную часть ночью забежала женщина и сказала, что горит дом. Дмитрий Бобрецов, который тогда был на дежурстве, побежал к месту происшествия. Его напарник бросился звонить пожарным.

Дмитрий увидел полыхающим дом, крыша уже сгорела. Полицейский, рискуя жизнью, бросился по подъездам. Бобрецов стучал в квартиры, выводил людей.

В момент возгорания в доме находилось 33 человека, среди них - 10 детей. Многих из них Дмитрий вывел лично.

При пожаре никто не пострадал. Также Дмитрий помог жильцам отогнать из двора машины, чтобы смогла проехать пожарная техника.

Дмитрия Бобрецова в селе после случившегося называют настоящим героем. В УМВД по Коми поступок дежурного также отметили. Дмитрий Бобрецов награжден медалью МВД России "За смелость во имя спасения".

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми

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