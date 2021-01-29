В Коми наградили полицейского, который вывел жителей из горящего дома

Оперативного дежурного ОМВД России по Ижемскому району Дмитрия Бобрецова наградили за спасение людей при пожаре. Сотрудник полиции вошел в горящее здание, разбудил жителей и вывел несколько человек.

Как сообщает УМВД по Республике Коми, пожар в 12-квартирном трехподъездном доме в селе Ижма произошел в конце декабря позапрошлого года. В дежурную часть ночью забежала женщина и сказала, что горит дом. Дмитрий Бобрецов, который тогда был на дежурстве, побежал к месту происшествия. Его напарник бросился звонить пожарным.

Дмитрий увидел полыхающим дом, крыша уже сгорела. Полицейский, рискуя жизнью, бросился по подъездам. Бобрецов стучал в квартиры, выводил людей.

В момент возгорания в доме находилось 33 человека, среди них - 10 детей. Многих из них Дмитрий вывел лично.

При пожаре никто не пострадал. Также Дмитрий помог жильцам отогнать из двора машины, чтобы смогла проехать пожарная техника.

Дмитрия Бобрецова в селе после случившегося называют настоящим героем. В УМВД по Коми поступок дежурного также отметили. Дмитрий Бобрецов награжден медалью МВД России "За смелость во имя спасения".