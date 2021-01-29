В Ленобласти жителям предложили складировать мусор в индивидуальных баках

В четырех районах Ленинградской области региональный оператор по обращению с отходами предложил жителям необычную услугу - индивидуальный вывоз мусора из собственного бака.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, услуга доступна жителям Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, а также Ломоносовского районов.

За 250-300 рублей региональный оператор готов единоразово вывести отходы из одного бака объемом от 124 до 240 литров.

Стоит отметить, что эта услуга доступна только для жителей частного сектора, во дворе многоэтажки индивидуальные мусорные контейнеры ставить не будут.

Но даже если жители коттеджей будут регулярно оплачивать вывоз мусора из собственных баков рядом с домом, они все равно должны будут продолжать платить за вывоз твердых коммунальных отходов с общих контейнерных площадок.