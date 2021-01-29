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29.01.2021 15:34
Рубрика: Общество

В Петербурге уменьшат число коек для больных с COVID-19

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге в связи со снижением числа госпитализаций больных с COVID-19 стационары, перепрофилированные под инфекционные госпитали, будут возвращаться к обычной работе и приему плановых больных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу межведомственной рабочей группы по противодействию распространения COVID-19, директора НМИЦ имени Алмазова Евгения Шляхто.

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В Петербурге 29 января выявлено 2284 новых случая коронавирусной инфекции. Для сравнения, весь декабрь ежедневно в городе подтверждалось не менее 3,5 тысячи случаев. Очень высоким было и число госпитализаций, иногда оно превышало 900 человек в день. Сейчас в больницы попадают чуть больше 500 человек в сутки.

Как следствие, количество свободных мест в больницах растет. Сейчас свободно 36 процентов коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Эти койки появились на базе городских больниц и федеральных медицинских центров. Большинство стационаров Петербурга весной, когда началась пандемия и осенью, с приходом второй волны, были перепрофилированы под прием пациентов с коронавирусом. Немногочисленные больницы, сохранившие обычный профиль, работают в условиях сильнейших нагрузок, ведь именно к ним везут пациентов с травмами, инфарктами или экстренными операциями. Поэтому как только наметился тренд снижения числа заболевших, встал вопрос о возвращение в строй перепрофилированных больниц.

Первой вернется в строй Мариинская больница, она разгрузит сегмент взрослой плановой помощи. Также начнет принимать пациентов в обычном формате детская больница имени Филатова, здесь проходили лечение дети с коронавирусной инфекцией. Кроме того, уже в феврале в обычном режиме сможет принимать пациентов научно-исследовательский нейрохирургический институт имени Поленова. Это учреждение уникально, здесь проводят сложнейшие операции на мозге, в институт Поленова приезжают пациенты со всей России. На период коронавирусных ограничений это учреждение с конца декабря также работало в формате инфекционного стационара.

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