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29.01.2021 16:37
Рубрика: Общество

В Петербурге врачи сформировали новорожденному полноценный пищевод

Текст: Светлана Цыганкова (Санкт-Петербург)
Фото: пресс-служба Санкт-Петербургского педиатрического университета Фото: пресс-служба Санкт-Петербургского педиатрического университета
Фото: пресс-служба Санкт-Петербургского педиатрического университета

В Петербурге прооперировали новорожденного, переболевшего к тому же и COVID-19. У младенца была врожденная патология: атрезия пищевода - ротоглотка и желудок не имели сообщения и поэтому ребенок не мог есть.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
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Мальчик родился 1 января во Всеволожске с весом 1460 граммов. Появился на свет раньше срока. И у малыша и у молодой мамы выявили COVID-19. Когда младенец переболел, его прооперировали, сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского педиатрического университета.

Как рассказал детский хирург операционного отделения Перинатального центра Роман Ти, у ребенка еще и наблюдалось сообщение желудка с трахеей и поэтому часть воздуха попадала в желудок и раздувала его. А тот в свою очередь сдавливал легкие.

Младенцу сделали сложную торакоскопическую операцию - через прокол в грудной клетке. Хирурги боролись буквально за каждый миллиметр ткани, чтобы сформировать полноценный пищевод.

В настоящее время у мальчика нет ни неврологических, ни дыхательных нарушений. Пока он питается через зонд и уже прибавил в весе 300 граммов. Учится глотать. Его жизни ничего не угрожает.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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