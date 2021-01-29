В Великом Новгороде отреставрируют церковь Петра и Павла XII века

Министерство культуры России выделит в 2021 году 16,2 миллионов рублей на корректировку проектно-сметной документации по реставрации памятника XII века - церкви Петра и Павла на Синичьей горе. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе Новгородского государственного музея-заповедника, в ведении которого был передан храм.

- Церковь находится в аварийном состоянии, - отметили в пресс-службе. - Реставрационные работы начинались неоднократно, но никогда не доводились до конца.

Начать реставрацию храма предполагается в 2022 году. Дату окончания работ назвать пока невозможно, все будет зависеть от результатов корректировки проекта.

Справка "РГ"

Церковь Петра и Павла на Синичьей горе находится на самом краю Великого Новгорода. Это одноглавый четырехстолпный храм, один из немногих сохранившихся памятников ранненовгородской архитектуры домонгольской поры. В целом храм сохранил архитектуру и пропорции своего времени с некоторыми изменениями. Согласно сведениям, полученным историками из Новгородской первой летописи, церковь была заложена жителями Лукиной улицы 6 мая в 1185 года. Лукина улица проходила от Детинца на юг и заканчивалась на уровне насыпанных в 14 веке валов окольного города примерно напротив нынешнего Петровского кладбища.