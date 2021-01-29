В Великом Новгороде отреставрируют церковь Петра и Павла XII века

Новости

Из России в Финляндию вылетел первый регулярный борт с начала пандемии 16:33
Мишустин поддержал идею развития инфраструктуры для агротуризма 16:12
Чернышенко: Число бюджетных мест для ИТ-студентов вырастет до 80 тысяч 16:03
Аронофски и Джаред Лето поработают над хоррором от автора "Звонка" 16:03
Посольство разъяснило порядок въезда россиян в Сингапур в условиях COVID-19 15:41
В Петербурге уменьшат число коек для больных с COVID-19 15:34
Шойгу: Лановой олицетворял своим творчеством лучшие черты офицерства 15:14
Столичных школьников пригласили на профессиональные стажировки 15:11
Обвиненный в каннибализме Арми Хаммер лишился еще одной роли 15:04
В Казани подготовят специалистов по выращиванию искусственного мяса 14:57
Минпросвещения не планирует сдвигать начало учебного года 14:50
Видео: Работники крупной уральской компании станцевали в поддержку президента РФ 14:50
В Ленобласти жителям предложили складировать мусор в индивидуальных баках 14:44
Партия пенсионеров пойдет на выборы в заксобрания 32 регионов РФ 14:39
Путин заявил о непростой ситуации с безопасностью на Дальнем Востоке 14:37
В Подмосковье отметили 195-летие со дня рождения Салтыкова-Щедрина 14:20
На ТТК построят новый съезд в "Москву-Сити" 14:15
Видео: сын Джеймса Гандольфини в роли молодого Тони Сопрано 14:10
Песков заявил об отсутствии на повестке вопроса о вхождении Донбасса в РФ 14:05
С 15 марта "Стриж" из Москвы в Петербург будет уходить с Киевского вокзала 14:04
Песков: Путин был поклонником гражданской позиции Ланового 13:49
Умерла лауреатка "Оскара", актриса Сисели Тайсон 13:46
Щекутьев избран генеральным секретарем Федерации бокса России 13:45
Победитель "Евровидения" Александр Рыбак исполнил песню "Короля и Шута" 13:37
В московском метро появятся сине-белые поезда 13:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Главные роли Василия Ланового
Главные роли Василия Ланового
29.01.2021 15:47
Рубрика: Культура

В Великом Новгороде отреставрируют церковь Петра и Павла XII века

Текст: Алексей Михайлов (Новгородская область)

Министерство культуры России выделит в 2021 году 16,2 миллионов рублей на корректировку проектно-сметной документации по реставрации памятника XII века - церкви Петра и Павла на Синичьей горе. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе Новгородского государственного музея-заповедника, в ведении которого был передан храм.

Фото: пресс-служба Государственного музея А.С. Пушкина
Три выставки открылись в Государственном музее А.С. Пушкина

- Церковь находится в аварийном состоянии, - отметили в пресс-службе. - Реставрационные работы начинались неоднократно, но никогда не доводились до конца.

Начать реставрацию храма предполагается в 2022 году. Дату окончания работ назвать пока невозможно, все будет зависеть от результатов корректировки проекта.

Справка "РГ"

Церковь Петра и Павла на Синичьей горе находится на самом краю Великого Новгорода. Это одноглавый четырехстолпный храм, один из немногих сохранившихся памятников ранненовгородской архитектуры домонгольской поры. В целом храм сохранил архитектуру и пропорции своего времени с некоторыми изменениями. Согласно сведениям, полученным историками из Новгородской первой летописи, церковь была заложена жителями Лукиной улицы 6 мая в 1185 года. Лукина улица проходила от Детинца на юг и заканчивалась на уровне насыпанных в 14 веке валов окольного города примерно напротив нынешнего Петровского кладбища.

В регионах Культура Общество История Общество Религия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область Великий Новгород

Главное сегодня

Умер Василий Лановой
Прокуратура предостерегла 5 интернет-компаний от призывов к участию в незаконных акциях
В Минздраве назвали сроки переломного момента в борьбе с COVID-19
Песков заявил об отсутствии на повестке вопроса о вхождении Донбасса в РФ
Гиперзвуковые ракеты "Циркон" начнут серийно поставляться с 2022 года
Опубликован рейтинг лучших боевиков 80-90-х годов
Как выглядит музей, все экспонаты которого найдены в мусоре