В Вологодской области откроют дневные стационары и возобновят медосмотры

Новости

В московском метро появится сине-белые поезда 13:19
Стали известны дата и место похорон Василия Ланового 13:14
Оперштаб: Еще 6180 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 13:13
Путин 29 января проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ 13:05
В Сербию прибыла партия вакцины "Спутник V" 13:03
В 10% российских компаний ввели дресс-код для удаленных сотрудников 13:02
Зюганов назвал Ланового одним из самых ярких и талантливых граждан 13:00
Названа дата прощания с Василием Лановым 13:00
В Тюмени сотрудник ГИБДД спас мужчину от удушья с помощью гаечного ключа 12:59
Мишустин назвал Ланового человеком большого сердца и души 12:58
Четверо погибли при пожаре в клинике для больных COVID в Румынии 12:58
Миронов: Роли Ланового останутся в памяти целых поколений 12:51
В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности 12:19
Мошенник под видом помощи в получении займа украл 8 миллионов рублей 12:10
Мосгордума вернется к очной работе при создании коллективного иммунитета 12:03
Нижегородка заплатит штраф за оскорбления в школьном чате 12:01
Взрыв в австрийском Лангенцерсдорфе разрушил два этажа здания 11:42
От рака умерла 39-летняя актриса Жанетт Маус 11:32
В Госдуме выразили соболезнования в связи со смертью Ланового 11:21
Путин направил соболезнования родным и близким Ланового 11:06
Памела Андерсон в шестой раз вышла замуж - за своего телохранителя 10:59
Ростуризм не поддержал запрет Booking.com в России 10:57
Прощание с Василием Лановым состоится в театре Вахтангова 10:53
Матвиенко назвала Ланового примером подлинной гражданственности и патриотизма 10:47
Байден планирует назначить "архитектора ядерной сделки" послом в Иране 10:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Главные роли Василия Ланового
Главные роли Василия Ланового
29.01.2021 12:56
Рубрика: Общество

В Вологодской области откроют дневные стационары и возобновят медосмотры

Текст: Вера Черенева

В Вологодской области с 1 февраля снимается значительная часть ограничений с системы здравоохранения. В частности, пациенты снова смогут пользоваться услугами дневных стационаров, также будут возобновлены периодические и профилактические медосмотры, начнется диспансеризация, сообщает пресс-служба правительства региона.

В Карелии сняли ограничения для жителей старше 65 лет

В Вологодской области уровень загрузки больниц, перепрофилированных в свое время под прием пациентов с коронавирусной инфекцией, резко сокращается. Сейчас свободно более 50 процентов коек. Лечение в стационарах проходит в данный момент 809 человек с COVID-19. 111 из них находятся в тяжелом состоянии и за ними постоянно наблюдают врачи. В то же время, еще полтора месяца назад в моногоспиталях находилось 1200 пациентов.

Когда эпидемическая ситуация вызывала серьезные опасения, в Вологодской области, как и во многих других регионах страны, временно отказались от дневных стационаров. Это нужно было, чтобы не подвергать пациентов, проходящих плановое лечение, риску заражения коронавирусной инфекцией, а также это немного снизило нагрузку на поликлиники. Также временно были отменены медосмотры, в том числе и диспансеризация.

Медосмотры проводились, но для экстренных ситуаций, например, когда пациент перед операцией, которую нельзя перенести, обходил разных специалистов.

Сейчас, когда ситуация позволила, пациенты вновь могут проходить медосмотры и записываться в дневные стационары.

Ограничения ослабляются и в других отраслях. В частности, если на пике пандемии в Вологодской области предприятия обязаны были перевести 30 процентов сотрудников на удаленку, то теперь это осталось в форме рекомендации. Компании, где удаленка тормозит рабочий процесс или требует слишком больших ресурсов, могут вернуть своих сотрудников на места.

До полуночи продлевается работа точек общепита и учреждений культуры. К слову, разрешено увеличить и заполняемость зрительных залов. Если раньше театры и кинозалы могли продавать на сеанс не больше 25 процентов от общего числа мест, то с 1 февраля заполняемость разрешили увеличить до половины.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Умер Василий Лановой
Прокуратура предостерегла 5 интернет-компаний от призывов к участию в незаконных акциях
Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром
Ученые выяснили причину невосприимчивости людей к коронавирусу
В Роспотребнадзоре считают возможным отказаться от масок в 2021 году
Помогать тяжелобольным детям с этого года будут по новым правилам
В Роскачестве рассказали, почему вода из кулеров может быть опасна