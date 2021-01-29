В Вологодской области откроют дневные стационары и возобновят медосмотры

В Вологодской области с 1 февраля снимается значительная часть ограничений с системы здравоохранения. В частности, пациенты снова смогут пользоваться услугами дневных стационаров, также будут возобновлены периодические и профилактические медосмотры, начнется диспансеризация, сообщает пресс-служба правительства региона.

В Вологодской области уровень загрузки больниц, перепрофилированных в свое время под прием пациентов с коронавирусной инфекцией, резко сокращается. Сейчас свободно более 50 процентов коек. Лечение в стационарах проходит в данный момент 809 человек с COVID-19. 111 из них находятся в тяжелом состоянии и за ними постоянно наблюдают врачи. В то же время, еще полтора месяца назад в моногоспиталях находилось 1200 пациентов.

Когда эпидемическая ситуация вызывала серьезные опасения, в Вологодской области, как и во многих других регионах страны, временно отказались от дневных стационаров. Это нужно было, чтобы не подвергать пациентов, проходящих плановое лечение, риску заражения коронавирусной инфекцией, а также это немного снизило нагрузку на поликлиники. Также временно были отменены медосмотры, в том числе и диспансеризация.

Медосмотры проводились, но для экстренных ситуаций, например, когда пациент перед операцией, которую нельзя перенести, обходил разных специалистов.

Сейчас, когда ситуация позволила, пациенты вновь могут проходить медосмотры и записываться в дневные стационары.

Ограничения ослабляются и в других отраслях. В частности, если на пике пандемии в Вологодской области предприятия обязаны были перевести 30 процентов сотрудников на удаленку, то теперь это осталось в форме рекомендации. Компании, где удаленка тормозит рабочий процесс или требует слишком больших ресурсов, могут вернуть своих сотрудников на места.

До полуночи продлевается работа точек общепита и учреждений культуры. К слову, разрешено увеличить и заполняемость зрительных залов. Если раньше театры и кинозалы могли продавать на сеанс не больше 25 процентов от общего числа мест, то с 1 февраля заполняемость разрешили увеличить до половины.