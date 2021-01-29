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29.01.2021 12:00
Рубрика: Власть

Фрегат "Адмирал Макаров" провел "морской бой" на учениях в Черном море

Текст: Юлия Крымова

На учениях в Черном море экипаж фрегата "Адмирал Макаров" провел условный морской бой с противником. Об этом сообщили сегодня в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

Фото: Пресс-центр министерства обороны РФ
Опубликовано видео учений авиации и комплексов "Бал" в Черном море

Корабль вышел в море в четверг, 28 января. Учения входят в план боевой подготовки сил флота, отметили на ЧФ.

Во время тренировок система ПВО корабля обнаружила условную воздушную цель, а личный состав установил активные и пассивные радиоэлектронные помехи. Кроме того, бойцы ракетно-артиллерийской части корабля отработали действия во время учебного морского боя с имитированной целью.

Далее экипажу фрегата предстоит провести совместное учение с дивизионом береговых противокорабельных ракетных комплексов "Бастион".

Учения развернулись на фоне захода в Черное море двух эсминцев США Porter и Donald Cook. В Национальном центре управления обороной России накануне вечером сообщили, что эсминец Porter ВМС США зашел в акваторию Черного моря в 19 часов 28 января 2021 года. Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями американского корабля.

Ранее, 23 января, в минобороны РФ сообщили о заходе в Черное море эсминца США Donald Cook, за передвижениями которого также наблюдает ЧФ.

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