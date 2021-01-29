ФСБ задержала двух крымчан за призывы к терроризму в соцсетях

УФСБ России по Республике Крым и Севастополю задержало двух крымчан, подозреваемых в пропаганде и оправдании терроризма в интернете. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по РК.

Жители Севастополя и Ялты, одному из которых 40, а другому 44 года, размещали в популярных социальных сетях материалы, оправдывающие террористическую деятельность. Чтобы оставаться безнаказанными, они использовали для конспирации аккаунты с вымышленными именами. Но сотрудники ФСБ все же смогли установить личности экстремистов.

Дома у задержанных прошли обыски, во время которых изъяты телефоны и ноутбуки, с которых и заливались в Сеть запрещенные материалы и экстремистская литература.

Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенная с использованием сети Интернет). Санкция этой статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Сейчас оперативники устанавливают возможную причастность задержанных к другим преступлениям экстремистской направленности.