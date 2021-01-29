Под Анапой поминки переросли в стрельбу с убитым и ранеными

В хуторе Заря под Анапой во второй половине дня 28 января неизвестный открыл стрельбу по четырем мужчинам. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю, один мужчина погиб, еще трое госпитализированы.

- От огнестрельных ранений на месте скончался 34-летний мужчина. Три человека доставлены в больницу, сейчас им оказывают медицинскую помощь, - отметили в пресс-службе следственного ведомства.

По словам местных жителей, конфликт разгорелся после поминок, которые проходили в хуторе.

- Сотрудниками полиции проводится весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание предполагаемого нападавшего, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Подозреваемый с места преступления сумел скрыться. По предварительным данным, правоохранители установили его личность, распространили ориентировки и сейчас ведут поиски. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство".