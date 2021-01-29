В горах Сочи пропали двое туристов из Москвы

В Сочи спасатели почти сутки ведут поиск двух туристов из Москвы, которые заблудились на прогулочном экскурсионном маршруте в районе Орлиных скал. Об этом сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

"Информация о происшествии поступила вечером 28 января, позвонивший на номер "112" молодой человек сообщил, что он вместе с подругой заблудился в районе Орлиных скал, - рассказали в поисково-спасательном отряде. - На место выдвинулась дежурная смена в составе семи человек. Спасатели обследовали территорию от слияния рек Агура и Агурчик до горы Ахун и ресторана "Кавказский аул", от Агурской поляны до водораздела реки Малая Хоста. Поиск результатов не дал и работы пришлось приостановить до утра".

На рассвете 29 января поиск туристов возобновили. К группе спасателей присоединились медик, кинологический расчет, а также сотрудники МВД и "Кубань-СПАСС". Они обследуют скальные участки, кулуары и сбросы к водопаду. На берегу реки Агура спасатели обнаружили место отдыха туристов - на стоянке остались личные вещи молодых людей. Сейчас в поисковой операции задействованы 16 человек и две единицы техники.