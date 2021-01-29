В Крыму посещение заповедников станет платным с 1 февраля

С 1 февраля 2021 года посещение всех особо охраняемых природных территорий (ООПТ), входящих в состав ФГБУ "Заповедный Крым", станет платным. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Посещение заповедника будет стоить 150 рублей за одного человека. Исключение сделано для льготных категорий и граждан РФ, имеющих постоянную регистрацию в Республике Крым. И те, и другие смогут посещать заповедники бесплатно при предъявлении паспорта с местной регистрацией или же документов, подтверждающих льготу.

Как сообщил "РГ" директор ФГБУ "Заповедный Крым" Андрей Бородин, установленный тариф согласован с министерством природных ресурсов и экологии РФ.

Посещение экомаршрутов ООПТ будет возможно на основании разрешений, которые с 1 февраля надо будет оформлять на сайте ФГБУ. Перед походом в заповедник сперва надо будет оплатить визит, для чего на сайте учреждения будет доступна оплата онлайн банковской картой. После отправки заявки установленной формы и оплаты сервис отправит разрешение уже через несколько минут на указанный посетителем электронный ящик.

А все жители республики смогут получить долгосрочный пропуск, который будет действовать в течение года.

- Список из 17 льготных категорий, имеющих право на бесплатное посещение заповедных территорий, в Республике Крым дополнен 18-й - это граждане РФ, имеющие постоянную регистрацию по месту жительства на территории РК, - пояснила представитель пресс-службы ФГБУ Юлия Романова. - Минприроды РФ согласовало такую возможность, которая в российской практике является достаточно уникальной. Крымчанам через наш сайт нужно будет загрузить разворот паспорта с фотографией и страницу с постоянной регистрацией, а в ответ на электронную почту получить разрешение на посещение заповедника в течение года.

В то же время "Заповедный Крым напомнил, что территории государственных заповедников "Опукский", "Казантипский" закрыты для посещения до 1 марта 2021 года в связи с наступлением "режима тишины". Посещение "Лебяжьих островов" возможно исключительно в научных целях. А прогуляться по тропам Ялтинского горно-лесного можно только по установленным маршрутам.