В Крыму посещение заповедников станет платным с 1 февраля

Новости

Взрыв в австрийском Лангенцерсдорфе разрушил два этажа здания 11:42
От рака умерла 39-летняя актриса Жанетт Маус 11:32
В Госдуме выразили соболезнования в связи со смертью Ланового 11:21
Путин направил соболезнования родным и близким Ланового 11:06
Памела Андерсон в шестой раз вышла замуж - за своего телохранителя 10:59
Ростуризм не поддержал запрет Booking.com в России 10:57
Прощание с Василием Лановым состоится в театре Вахтангова 10:53
Матвиенко назвала Ланового примером подлинной гражданственности и патриотизма 10:47
Байден планирует назначить "архитектора ядерной сделки" послом в Иране 10:45
Лжеполицейские заставили москвича отдать полмиллиона рублей 10:43
Стало известно, кем работает осужденный Михаил Ефремов в колонии 10:42
В аэропортах Москвы задержаны самолеты из-за угрозы взрыва 10:34
Посол Антонов назвал инсинуациями обвинения РФ в использовании химоружия 10:29
Володин назвал продление СНВ-3 наиболее важным законом за январь 10:27
Пермячка отсудила у больницы 500 тысяч рублей за неверный диагноз 10:17
Столичная Госавтоинспекция проанализировала аварии с пешеходами 10:01
В США продаются три пары варежек "как у сенатора Сандерса" 09:52
Проверить работу сердца можно будет в столичных магазинах и аптеках 09:49
На Байкале под лед провалились два автомобиля 09:46
На Алтае министр культуры с коллегами пострадали в ДТП на трассе 09:44
Ракова: Москва смогла создать полноценную систему медпомощи горожанам с коронавирусом 09:41
Продажи электромобилей в Финляндии увеличились на 124 процента 09:28
Движение на МЦД-2 восстановлено 09:28
В Башкирии перенесли начало выдачи "антиковидных паспортов" 09:25
Столичным школам разрешили открыть бассейны 09:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Главные роли Василия Ланового
Главные роли Василия Ланового
29.01.2021 10:35
Рубрика: Общество

В Крыму посещение заповедников станет платным с 1 февраля

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

С 1 февраля 2021 года посещение всех особо охраняемых природных территорий (ООПТ), входящих в состав ФГБУ "Заповедный Крым", станет платным. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Посещение заповедника будет стоить 150 рублей за одного человека. Исключение сделано для льготных категорий и граждан РФ, имеющих постоянную регистрацию в Республике Крым. И те, и другие смогут посещать заповедники бесплатно при предъявлении паспорта с местной регистрацией или же документов, подтверждающих льготу.

В Крыму суд поставил точку в споре за участок у Карадагского заповедника

Как сообщил "РГ" директор ФГБУ "Заповедный Крым" Андрей Бородин, установленный тариф согласован с министерством природных ресурсов и экологии РФ.

Посещение экомаршрутов ООПТ будет возможно на основании разрешений, которые с 1 февраля надо будет оформлять на сайте ФГБУ. Перед походом в заповедник сперва надо будет оплатить визит, для чего на сайте учреждения будет доступна оплата онлайн банковской картой. После отправки заявки установленной формы и оплаты сервис отправит разрешение уже через несколько минут на указанный посетителем электронный ящик.

А все жители республики смогут получить долгосрочный пропуск, который будет действовать в течение года.

- Список из 17 льготных категорий, имеющих право на бесплатное посещение заповедных территорий, в Республике Крым дополнен 18-й - это граждане РФ, имеющие постоянную регистрацию по месту жительства на территории РК, - пояснила представитель пресс-службы ФГБУ Юлия Романова. - Минприроды РФ согласовало такую возможность, которая в российской практике является достаточно уникальной. Крымчанам через наш сайт нужно будет загрузить разворот паспорта с фотографией и страницу с постоянной регистрацией, а в ответ на электронную почту получить разрешение на посещение заповедника в течение года.

В то же время "Заповедный Крым напомнил, что территории государственных заповедников "Опукский", "Казантипский" закрыты для посещения до 1 марта 2021 года в связи с наступлением "режима тишины". Посещение "Лебяжьих островов" возможно исключительно в научных целях. А прогуляться по тропам Ялтинского горно-лесного можно только по установленным маршрутам.

В регионах Общество Экология Общество Природа Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Умер Василий Лановой
Прокуратура предостерегла 5 интернет-компаний от призывов к участию в незаконных акциях
Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром
Ученые выяснили причину невосприимчивости людей к коронавирусу
В Роспотребнадзоре считают возможным отказаться от масок в 2021 году
Помогать тяжелобольным детям с этого года будут по новым правилам
В Роскачестве рассказали, почему вода из кулеров может быть опасна