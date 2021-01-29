В Крыму трем мэрам объявлены выговоры за срыв целевых показателей

Мэры трех крымских городов получили выговоры за неэффективную работу в 2020 году. Речь идет о выполнении целевых показателей при реализации федеральной целевой программы Крыма и региональной адресной инвестиционной программы.

Взыскания мэрам предложил объявить отстающим градоначальникам глава Крыма Сергей Аксенов. По его мнению, мэры не не предприняли максимум усилий, чтобы некоторые объекты были сданы в эксплуатацию в предусмотренные контрактами сроки. Но поскольку решение о взыскании может быть принято только депутатами муниципальных советов, глава Крыма адресовал им соответствующие представления о согласовании выговоров.

В результате дисциплинарное взыскание в виде выговора за "ненадлежащее исполнение полномочий" мэру Симферополя Елене Проценко проголосовали 26 из 34 депутатов городского совета. Один - против. Теперь применить дисциплинарное взыскание к мэру должен глава города - председатель совета Виктор Агеев. Решение о взыскании опубликовано на сайте горсовета.

Депутаты горсовета Евпатории были единодушны в объявлении выговора главе администрации Роману Тихончуку. А за выговор мэру Керчи Сергею Бороздину проголосовали депутаты представительного органа власти города-героя.

Глава Крыма Сергей Аксенов на совещании, посвященном реализации госпрограмм, отметил, что взыскания могут быть и сняты в случае исправления недоработок на объектах.