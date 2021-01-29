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29.01.2021 21:33
Рубрика: Власть

В Крыму трем мэрам объявлены выговоры за срыв целевых показателей

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Мэры трех крымских городов получили выговоры за неэффективную работу в 2020 году. Речь идет о выполнении целевых показателей при реализации федеральной целевой программы Крыма и региональной адресной инвестиционной программы.

Мэрам трех городов Крыма объявят выговоры по итогам 2020 года

Взыскания мэрам предложил объявить отстающим градоначальникам глава Крыма Сергей Аксенов. По его мнению, мэры не не предприняли максимум усилий, чтобы некоторые объекты были сданы в эксплуатацию в предусмотренные контрактами сроки. Но поскольку решение о взыскании может быть принято только депутатами муниципальных советов, глава Крыма адресовал им соответствующие представления о согласовании выговоров.

В результате дисциплинарное взыскание в виде выговора за "ненадлежащее исполнение полномочий" мэру Симферополя Елене Проценко проголосовали 26 из 34 депутатов городского совета. Один - против. Теперь применить дисциплинарное взыскание к мэру должен глава города - председатель совета Виктор Агеев. Решение о взыскании опубликовано на сайте горсовета.

Депутаты горсовета Евпатории были единодушны в объявлении выговора главе администрации Роману Тихончуку. А за выговор мэру Керчи Сергею Бороздину проголосовали депутаты представительного органа власти города-героя.

Глава Крыма Сергей Аксенов на совещании, посвященном реализации госпрограмм, отметил, что взыскания могут быть и сняты в случае исправления недоработок на объектах.

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