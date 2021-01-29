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29.01.2021 15:09
Рубрика: Экономика

В Екатеринбурге два парка благоустроят по нацпроекту

Текст: Наталия Швабауэр (Екатеринбург)

В онлайн-голосовании на сайте мэрии Екатеринбурга поучаствовали более 155 тысяч человек. Из пяти объектов выделились с большим отрывом два - "Солнечные аллеи" в микрорайоне Солнечный и Преображенский парк в Академическом.

- Понятно, почему так активно голосовали в строящихся микрорайонах: те, кто въехал в новые квартиры, хотят видеть вокруг себя благоустроенные места, чтобы можно было отдыхать и заниматься физкультурой рядом с домом, - прокомментировала результаты председатель комитета по благоустройству горадминистрации Тамара Благодаткова.

Фото: Анатолий Меньшиков/РГ
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Выбирать горожанам предложили по эскизам. Согласно им, в Солнечном разобьют площадь с фонтаном, проложат пешеходные аллеи, а зоны отдыха отделят "живыми изгородями". Кроме того, появится коммьюнити-центр, где можно поработать с ноутбуком на природе или устроить с соседями пикник. Преображенский парк архитекторы видят многоуровневым и спортивным: обещают скалодром, скейт-парк и даже целый пляжный комплекс с бассейнами.

Впрочем, от эскиза до воплощения многое может измениться. В этом году в мэрии планируют только подготовить рабочую проектную документацию и подать заявку в министерство ЖКХ области на софинансирование по федеральной программе "Формирование современной городской среды". Не исключено, что концепции, приглянувшиеся жителям, будут скорректированы при согласовании с сетевыми компаниями, с учетом специфики смежных территорий и транспортной доступности, а также соблюдения строительных нормативов, подчеркнула Благодаткова.

Кстати

В 2020 году в Свердловской области по нацпроекту "Жилье и городская среда" благоустроили 106 дворов и 77 общественных пространств, потратив на это 3,2 миллиарда рублей. Заметим, что в преображении 58 дворов и 23 публичных территорий поучаствовал бизнес, вложив в это 1,3 миллиарда рублей. В частности, в рамках государственно-частного партнерства облагородили набережную на улице Щербакова в Екатеринбурге, улицу Васильковую в Верхней Пышме, провели работы в природно-минералогическом заказнике "Режевской" и природном парке "Оленьи ручьи", построили спортплощадки в Сысерти и Шале.В 2021-м на реконструкцию среды в 41 муниципалитете из федерального и областного бюджетов направят 1,67 миллиарда рублей.

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