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29.01.2021 11:37
Рубрика: Общество

Воздух в Челябинске станет чище благодаря рекультивации городской свалки

Текст: Ольга Игнатова

Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко в рамках рабочей поездки в Челябинскую область ознакомилась и оценила ход работ по рекультивации наиболее опасного объекта накопленного вреда окружающей среде - Челябинской городской свалки, встретилась с представителями экологического общественного движения, которые дали свою экспертную оценку проведенным на объекте мероприятиям.

Фото: Татьяна Матящук
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Как сообщила Виктория Абрамченко, все работы по рекультивации и благоустройству площадки будут закончены до конца 2021 года, отступления от графика быть не должно.

"Хочу назвать результаты рекультивации: на 30% сократились выбросы вредных веществ в атмосферу города, полностью прекратились сбросы фильтрата свалки, предотвращено отравление воды и земель. Это конкретный пример положительного влияния нацпроекта "Экология" на качество жизни. Для более миллиона граждан и их семей этот объект станет настоящим живым пространством для рекреации", - подчеркнула Виктория Абрамченко.

По ее словам, впервые в России применен весь спектр референтных мировых решений по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду на объектах размещения бытовых отходов. Рекультивация свалки в Челябинске полностью исключит ее негативное влияние на экологию города и станет одним из крупнейших подобных проектов в стране.

"То, что сделано на челябинской свалке, сделано по наилучшим доступным технологиям с применением лучших экологических стандартов. Второго такого объекта в стране нет. Теперь жителям и экологам предстоит решить, что будет на месте свалки: просто зеленый холм или высадка деревьев", - отметила Виктория Абрамченко. Она добавила, что мощная корневая система деревьев будет удерживать склоны холма от оползания и не даст формироваться оврагам.

Зампред Правительства констатировала, что огромное значение имеет активная позиция самих жителей Челябинска.

"Планы по рекультивации площадок, технологические и проектные решения всегда нужно обсуждать с жителями, которые находятся на этой территории. Они должны играть ключевую роль в выборе дальнейшего назначения площадок, участвовать при планировании дальнейшего благоустройства", - сказала Абрамченко.

Кроме того, вице-премьер анонсировала, что по федеральному проекту "Чистая страна" в Челябинской области ожидают рекультивации еще шесть объектов в Миассе и Златоусте в 2022-2023 годах, в Верхнем Уфалее, Магнитогорске, Карталах и Троицке - в 2023-2024 гг. на общей площади 116,4 га в интересах более 870 тыс. жителей региона.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск "Мусорная" реформа

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