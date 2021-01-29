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29.01.2021 12:39
Рубрика: Экономика

РФПИ может поставить Евросоюзу 100 млн доз вакцины "Спутник V"

Текст: Ирина Невинная
Россия предлагает Евросоюзу компенсировать недостаток противоковидных вакцин. РФПИ может поставить странам Европы 100 млн доз вакцины "Спутник V" во втором квартале 2021 года при условии одобрения Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA). Об этом сообщили в РФПИ.
Фото: пресс-служба Минздрава РФ/РИА Новости Фото: пресс-служба Минздрава РФ/РИА Новости
Фото: пресс-служба Минздрава РФ/РИА Новости

При этом в РФПИ отметили, что поставки в ЕС возможны после завершения основной части массовой вакцинации населения в России.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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"После завершения основной части массовой вакцинации в России РФПИ может предоставить ЕС 100 млн доз вакцины #SputnikV для 50 млн человек во втором квартале 2021 года (при условии одобрения EMA). "Спутник V" зарегистрирован в 15 странах, и документы уже поданы на постоянное рассмотрение EMA", - указано в сообщении.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что первый этап получения разрешения на применение российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" на территории Евросоюза запланирован на конец января. Заявка на получение разрешения на экстренное применение (EUА, emergency use authorization) вакцины "Спутник V" была подана РФПИ 22 декабря.

Ранее Еврокомиссия признала, что страны сообщества имеют право сертифицировать на национальном рынке и закупать для собственного использования вакцины, не получившие сертификации на рынке ЕС, которые необходимы для экстренных нужд обеспечения общественного здоровья. Однако в этом случае страна имеет право использовать вакцину только на своей территории без права передачи или продажи в другие страны ЕС.

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