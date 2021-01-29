Новости

Парламент Португалии одобрил законопроект о проведении эвтаназии в стране 19:27
В Петербурге ослабили ограничения для кафе, кинотеатров и ТЦ 19:14
Медведев назвал тревожной тенденцию блокировок в соцсетях 19:13
Лыжница Непряева сломала руку после падения на этапе Кубка мира 18:49
На Дону нашли родных погибшего на Эльбрусе красноармейца 18:24
РФПИ: Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Иране 18:17
Шесть вертолетов закупят для тушения лесных пожаров 18:01
В Коми наградили полицейского, который вывел жителей из горящего дома 18:01
Вильфанд предсказал сильный снегопад в Москве 18:00
Украина внесла пятерых российских артистов в "черный список" 17:51
СК Беларуси подтвердил задержание Тимы Белорусских с наркотиками 17:50
В Саратове возбудили дело о нарушении санитарных норм на незаконной акции 17:15
Более 6,6 тыс единиц вооружения и военной техники поступило в армию в 2020 году 17:10
ЦБ: Долги россиян по ипотеке впервые превысили 9 трлн рублей 17:05
МВД просит домашнего ареста для фигурантов дела о нарушении санитарных норм на незаконной акции 16:47
Елена Малышева назвала главную опасность коронавируса 16:40
Из России в Финляндию вылетел первый регулярный борт с начала пандемии 16:33
Мишустин поддержал идею развития инфраструктуры для агротуризма 16:12
Чернышенко: Число бюджетных мест для ИТ-студентов вырастет до 80 тысяч 16:03
Аронофски и Джаред Лето поработают над хоррором от автора "Звонка" 16:03
Посольство разъяснило порядок въезда россиян в Сингапур в условиях COVID-19 15:41
В Петербурге уменьшат число коек для больных с COVID-19 15:34
В Google назвали ошибкой ограничение на распространение гимна РФ в YouTube 15:27
Шойгу: Лановой олицетворял своим творчеством лучшие черты офицерства 15:14
Столичных школьников пригласили на профессиональные стажировки 15:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
МВД: На незаконных акциях провокаторы ставят под угрозу безопасность граждан
МВД: На незаконных акциях провокаторы ставят под угрозу безопасность граждан
29.01.2021 18:17
Рубрика: В мире

РФПИ: Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Иране

Текст: Ирина Невинная

Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Иране. Об этом сообщил РФПИ в Twitter.

Российскую вакцину "ЭпиВакКорона" зарегистрировали в Туркменистане

В сообщении уточняется, что вакцина была зарегистрирована по упрощенной процедуре. Это означает, что препарат разрешили к применению, основываясь на представленных разработчиком данных, без проведения дополнительных клинических исследований непосредственно в стране.

Упрощенная регистрация была применима к нашей вакцине в большинстве зарубежных стран. Собственное тестирование вакцины проводилось в Беларуси. А в ОАЭ проверяли ее эффективность с учетом различного этнического происхождения добровольцев.

В мире Ближний Восток Иран Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

ГП: За провокации и насилие на незаконных акциях грозит статья "массовые беспорядки"
Умер Василий Лановой
В Минздраве назвали сроки переломного момента в борьбе с COVID-19
Мишустин пообещал 200 млн для детской больницы в Карелии
Гиперзвуковые ракеты "Циркон" начнут серийно поставляться с 2022 года
В мире наблюдается самая жаркая погода за последние 12 тысяч лет
В ВОЗ заявили о возможности пандемии из-за вируса Nipah