РФПИ: Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Иране

Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Иране. Об этом сообщил РФПИ в Twitter.

В сообщении уточняется, что вакцина была зарегистрирована по упрощенной процедуре. Это означает, что препарат разрешили к применению, основываясь на представленных разработчиком данных, без проведения дополнительных клинических исследований непосредственно в стране.

Упрощенная регистрация была применима к нашей вакцине в большинстве зарубежных стран. Собственное тестирование вакцины проводилось в Беларуси. А в ОАЭ проверяли ее эффективность с учетом различного этнического происхождения добровольцев.