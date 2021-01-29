Рособрнадзор раскрыл подробности контрольных работ в 9-х классах

Новости

Посол Антонов назвал инсинуациями обвинения РФ в использовании химоружия 10:29
Володин назвал продление СНВ-3 наиболее важным законом за январь 10:27
Пермячка отсудила у больницы 500 тысяч рублей за неверный диагноз 10:17
Столичная Госавтоинспекция проанализировала аварии с пешеходами 10:01
В США продаются три пары варежек, как у сенатора Сандерса 09:52
Проверить работу сердца можно будет в столичных магазинах и аптеках 09:49
На Байкале под лед провалились два автомобиля 09:46
На Алтае министр культуры с коллегами пострадали в ДТП на трассе 09:44
Ракова: Москва смогла создать полноценную систему медпомощи горожанам с коронавирусом 09:41
Продажи электромобилей в Финляндии увеличились на 124 процента 09:28
Движение на МЦД-2 восстановлено 09:28
В Башкирии перенесли начало выдачи "антиковидных паспортов" 09:25
Столичным школам разрешили открыть бассейны 09:24
Три очка Панарина и Бучневича помогли "Рейнджерс" обыграть "Баффало" 09:23
Показания теплосчетчиков в Москве можно передавать онлайн 09:17
В Красноярском крае снежная лавина обрушилась на автотрассу 09:13
Finnair возобновляет рейсы между Хельсинки и Петербургом 09:07
Наталья Сергунина: Более 280 тысяч школьников Москвы прошли обучение в детских технопарках 09:04
В Бурятии школьники решили продать одноклассника в интернете 09:00
Документы онлайн можно будет подать в 135 вузов 08:57
"Вашингтон" без Овечкина продолжил побеждать 08:44
На МЦД-2 произошел сбой 08:37
Бывший глава МИД Дании назвал Россию сверхдержавой 08:35
В Москве начались исследования плазмы вакцинированных от коронавируса 08:33
Гол Капризова помог "Миннесоте" обыграть "Лос-Анжелес" 08:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Главные роли Василия Ланового
Главные роли Василия Ланового
29.01.2021 10:13
Рубрика: Общество

Рособрнадзор раскрыл подробности контрольных работ в 9-х классах

Текст: Ксения Колесникова
Важная новость для всех 9-классников. Рособрнадзор опубликовал подробности проведения контрольных работ в 2021 году.
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Напомним, ОГЭ по предметам по выбору в этом году отменили, а вместо них для девятиклассников пройдут контрольные работы по одному учебному предмету - на выбор.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Минобрнауки: С 8 февраля вузы возвращаются к очному обучению

- Выпускники смогут выбрать из числа учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация: физика, химия, информатика, биология, история, география, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский), обществознание, литература, - рассказали в Рособрнадзоре. - Участник выбирает предмет, в том числе исходя из дальнейшей образовательной траектории. Например, прием в профильный 10-й класс.

Эти контрольные работы пройдут в школах, где учится ребенок, до начала основного периода ОГЭ - с 17 мая по 21 мая 2021 года. При этом никаких новых - отдельных или специальных заданий не будет. Варианты для контрольных будут составляться по уже известным моделям ОГЭ-2021. Но есть важный нюанс: "Региональные органы управления образованием вправе самостоятельно ограничить число выполняемых заданий и изменить время выполнения контрольной работы", - подчеркнули в Рособрнадзоре.

При этом именно регион будет решать, как проводить тестовые баллы, которые ребята получат за контрольную работу, в пятибалльную шкалу. (На основе рекомендаций Рособрнадзора).

- Результаты контрольных работ будут внесены в региональные и федеральную информационные системы государственной итоговой аттестации и приема, - подчеркнули в ведомстве.

После девятого класса многие ребята поступают в колледжи и техникумы.

Общество Образование Правительство Рособрнадзор

Главное сегодня

Прокуратура предостерегла 5 интернет-компаний от призывов к участию в незаконных акциях
Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром
Минэнерго, ФАС и нефтяники согласовали меры по стабилизации цен на АЗС
Ученые выяснили причину невосприимчивости людей к коронавирусу
В Роспотребнадзоре считают возможным отказаться от масок в 2021 году
Помогать тяжелобольным детям с этого года будут по новым правилам
В Роскачестве рассказали, почему вода из кулеров может быть опасна