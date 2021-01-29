Рособрнадзор раскрыл подробности контрольных работ в 9-х классах

Важная новость для всех 9-классников. Рособрнадзор опубликовал подробности проведения контрольных работ в 2021 году.

Напомним, ОГЭ по предметам по выбору в этом году отменили, а вместо них для девятиклассников пройдут контрольные работы по одному учебному предмету - на выбор.

- Выпускники смогут выбрать из числа учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация: физика, химия, информатика, биология, история, география, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский), обществознание, литература, - рассказали в Рособрнадзоре. - Участник выбирает предмет, в том числе исходя из дальнейшей образовательной траектории. Например, прием в профильный 10-й класс.

Эти контрольные работы пройдут в школах, где учится ребенок, до начала основного периода ОГЭ - с 17 мая по 21 мая 2021 года. При этом никаких новых - отдельных или специальных заданий не будет. Варианты для контрольных будут составляться по уже известным моделям ОГЭ-2021. Но есть важный нюанс: "Региональные органы управления образованием вправе самостоятельно ограничить число выполняемых заданий и изменить время выполнения контрольной работы", - подчеркнули в Рособрнадзоре.

При этом именно регион будет решать, как проводить тестовые баллы, которые ребята получат за контрольную работу, в пятибалльную шкалу. (На основе рекомендаций Рособрнадзора).

- Результаты контрольных работ будут внесены в региональные и федеральную информационные системы государственной итоговой аттестации и приема, - подчеркнули в ведомстве.

После девятого класса многие ребята поступают в колледжи и техникумы.