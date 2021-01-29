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29.01.2021 14:30
Рубрика: Экономика

Россия присоединилась к международной сети креативных регионов DC Network

Профессиональное сообщество креативных индустрий России Creative Russia Network (CRN) единогласно приняли в международную организацию DC Network. Она объединяет различные регионы мира для обмена опытом и стимулирования в обществе творческой активности. Цель - содействовать инновациям и развитию креативного потенциала. По словам исполнительного директора Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, куратора CRN Игоря Намаконова, членство в сети DC Network даст возможность творческому бизнесу России представлять свои интересы в мировом сообществе.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как объяснил эксперт, каждый год один из регионов - членов сети проводит масштабную конференцию Creativity World Forum. В этом событии участвуют несколько тысяч человек со всего мира, которые обсуждают актуальные вопросы творчества, инноваций и бизнеса. Стране - организатору каждого нового форума не приходится тратить силы на поиски спикеров и контента для мероприятия. Регионы - члены сети DC Network предлагают экспертов и темы под конкретные события. "Это чрезвычайно удобно при подготовке конференций такого масштаба, - подчеркнул Намаконов. - Вам оказываются доступны для сотрудничества спикеры и контент из различных стран от Америки до Китая по всем категориям креативных индустрий".

Фото: iStock
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Кроме того, в рамках сообщества DC Network участники активно взаимодействуют друг с другом. "Из состоявшихся бесед с руководителями сети я отметил, что сейчас они мало понимают, что из себя представляет Россия в креативно-индустриальном плане. Но мы будем активно менять эту ситуацию. Уже удалось показать результаты нашего исследования 100 Most Creative Russians, 100MCR.com. А теперь, с официальным вступлением, будем использовать максимально их инструменты обмена информацией и коллабораций, чтобы на постоянной основе представлять интересы российских креативных индустрий", - отметил куратор CRN.

Среди прочих преимуществ членства Creative Russia Network в DC Network значатся: место в правлении сети; участие делегации CRN в ежегодном Creativity World Forum; возможность выдвинуть свой регион в качестве кандидата на проведение Creativity World Forum; организация и участие в международных тематических миссиях; доступ к частной онлайн-платформе членов для обмена материалами.

DC Network тепло приветствовала присоединение к сообществу CRN. Один из членов правления Мелойд Блэнсет (Meloyde Blancett), комментируя заявочную онлайн-презентацию Игоря Намаконова, написала: "Очень довольна, что Россия пополнила наши ряды". Другой член правления Мортен Фалби-Хэнсен (Morten Falbe-Hansen) отметил: "Похоже, что ваши амбиции в высшей степени соответствуют целям организации".

Профессиональное сообщество Creative Russia Network присоединилось к DC Network 21 января 2021 года, накануне официального старта Международного года креативной экономики, объявленного UNCTAD (ООН).

CRN создано по инициативе Российского союза промышленников и предпринимателей и Ассоциации IPChain. Основная цель Ассоциации - формирование стандартов, технологий и инструментов взаимодействия участников рынка интеллектуальных прав в цифровой среде.

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