Российскую вакцину "ЭпиВакКорона" зарегистрировали в Туркменистане

В Туркменистане прошла процедуру регистрации уже вторая вакцина российского производства - "ЭпиВакКорона", разработанная ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор". Об этом сообщил туркменский новостной сайт Ориент со ссылкой на правительство страны.

Свидетельство выдано Центром регистрации лекарственных средств и государственного контроля при министерстве здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, и этому предшествовал экспертный анализ фармакологического и фармакопейного комитетов Центра.

Это вторая российская вакцина, допущенная к применению в стране. Ранее здесь был зарегистрирован "Спутник V" разработки НИЦ имени Гамалеи. Власти Туркменистана планируют закупить оба препарата и использовать их для вакцинации населения.