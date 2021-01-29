Ростуризм предложил изменить правило о заселении детей в гостиницы

В Ростуризме считают избыточным требование заселять в гостиницу детей, путешествующих без родителей, только при наличии нотариально заверенного согласия родителей. Об этом в ходе совещания в Совете Федерации заявила начальник правового управления Ростуризма Наталья Смирнова.

К апрелю в Ростуризме предполагают разработать проект изменений этой нормы.

"Вынуждены признать, что требование можно признать избыточным как для организованного, так и для индивидуального детского туризма", - сказала Смирнова.

Новые правила оказания гостиничных услуг начали действовать с 1 января 2021 года. Наличии нотариально заверенного согласия законных представителей ребенка в случае их отсутствия при заселении в гостиницу стали основной новацией. Норма затрагивается случаи, когда дети путешествуют с сопровождающими лицами в составе организованных групп, например, спортивных, творческих коллективов или туристских групп, а также случаи поездки ребенка со знакомыми или родственниками, например, бабушкой, но без родителей.

Проект документа рассматривался на совещаниях с представителями общественности, в рамках заседания рабочей группы. Но в отношение этого пункта никаких замечаний со стороны представителей экспертного и делового сообщества, входящих в рабочую группы не поступало, заметила Наталья Смирнова. Многочисленные обращения стали приходить после публикации проекта акта. Данный пункт изначально вводился с целью обеспечения безопасности детей, чтобы гостиница имела возможность снять риски причинения вреда ребенку.

С учетом критики нормы Ростуризм предложил исключить из документа условие о нотариальном заверении согласия, оставил простое письменное согласие. Но это "самое простое и очевидное решение пока не нашло понимания у экспертного и делового сообщества", - заметила Смирнова. Потому создана рабочая группа по совершенствованию законодательства, подготовлен план мероприятия по внесению изменений. "К середине апреля мы сможем доложить о том, что соответствующий проект постановления внесен в правительство", - отметила представитель Ростуризма.

Однако согласовать суть изменений может оказаться не так просто. Часть гостиничного сообщества настаивает на сохранении нормы, по которой документы, предоставляемые сопровождающими детей лицами, не вызывали вопросов у представителей гостиниц. Ранее в правилах было указано, что сопровождающее лицо предоставляет документы, удостоверяющие его полномочия. Это очень размытая формулировка, заметил президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин. "Можно все что угодно подсунуть администратору гостиницы при заезде", - сказал он. Между тем ситуация с обеспечением безопасности детей вызывает обеспокоенность, добавил Ламшин.

Представители детских спортивных, творческих организаций, туроператоры, напротив, выступают против жесткого регламентирования правил заселения в гостиницы. Они настаивают на том, что согласие родителей уже фиксируется в договоре с туроператором или другим организатором поездки и отдельно его подтверждать не требуется. Между тем не во всех населенных пунктах есть нотариусы, что может создать сложности оформления согласия. К тому же для заселения детских групп из-за рубежа придется готовить специальные документы, подтверждающие согласие родителей. С тем, что норма о нотариальном согласии родителей избыточна согласился заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.

Среди возможных вариантов корректировки правила может рассматриваться введение подтверждающих писем от спортивных, образовательных, творческих организаций или туроператоров для организованных групп детей вместо нотариального согласия родителей. С таким предложением выступает Российская гостиничная ассоциация.

Кроме того, возможно создать электронную базу доверенностей от родителей, например, на портале Госуслуг. Тогда туроператоры, гостиницы и другие участники рынка могли бы обращаться к необходимым документам в электронном виде.

Любые пути, которые препятствуют расширению туризма должны быть устранены, но при этом не должны снижаться качество и безопасность предоставляемых туристических услуг, заметила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.