С 29 января въезд в Норвегию без веских оснований будет запрещен

Правительство Норвегии на фоне пандемии коронавируса приняло решение с 29 января закрыть границы, разрешив въезд только в случае наличия веских оснований. Информацию об этом распространило Норвежское телеграфное бюро.

По словам премьер-министра Эрны Сульберг, на практике граница будет закрыта для всех тех, кто не проживает в Норвегии. Она пояснила, что критически важные товары и услуги будут по-прежнему поставляться в страну, пишет ТАСС.

Однако новые правила означают, что многие трудовые мигранты не смогут приехать в Норвегию, отмечают власти. Этот порядок будет вновь пересмотрен через две недели.

В Норвегии за время пандемии заболели коронавирусом 62,2 тысячи человек, скончались 557 пациентов.