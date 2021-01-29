Саудовская Аравия может заинтересоваться оружием РФ из-за отказа США

Саудовская Аравия может заинтересоваться российским оружием в связи с тем, что США заморозили продажу оружия этой стране. Издание National Interest назвало пять видов вооружения, которые Саудовская Аравия хотела бы приобрести у России.

Прежде всего это зенитная ракетная система большой и средней дальности С-400 "Триумф". Еще в 2017 году появилась информация о том, что Саудовская Аравия и РФ достигли соглашения о покупке нескольких полков. Но сделку так и не завершили. Как считает издание, единственное препятствие - опасения перед санкциями США.

Привлекают Саудовскую Аравию и истребители Су-35С. Королевские ВВС насчитывают чуть менее 200 стареющих F-15 Eagles. В том же 2017-м шли переговоры и о покупке Су-35С. Но о результатах ничего не известно.

National Interest называет и АК-103. Саудовская Аравия входит в число нескольких ближневосточных государств, проявивших интерес к лицензионному производству современных вариантов автоматов Калашникова. В 2019 году Эр-Рияд обсуждал с РФ контракт на внутреннее производство АК-103 и патронов к нему, а также согласился импортировать большое количество АК.

Еще один вид вооружения - тяжелая огнеметная система ТОС-1А. В 2017 году компания Saudi Arabian Military Industries (SAMI) подписала крупный контракт с Рособоронэкспортом на поставки и производство внутри страны тяжелых огнеметных систем ТОС-1А. Они предназначены для использования против легкой бронетехники и будут поддерживать моторизованные дивизии Саудовской Аравии.

И наконец противотанковый ракетный ракетный комплекс "Корнет". Как пишет National Interest, компания SAMI закупила усовершенствованный вариант "Корнет-ЭМ".