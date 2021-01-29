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29.01.2021 18:01
Рубрика: Экономика

Шесть вертолетов закупят для тушения лесных пожаров

Текст: Алексей Дуэль
Фото: пресс-служба ФБУ "Авиалесоохрана" Фото: пресс-служба ФБУ "Авиалесоохрана"
Фото: пресс-служба ФБУ "Авиалесоохрана"

Для успешного тушения лесных пожаров в этом году силы авиалесоохраны будут пополнены еще одной группировкой. Об этом объявили глава Минприроды Александр Козлов и его заместитель - руководитель Рослесхоза Сергей Аноприенко во время посещения учебно-тренировочного комплекса ФБУ "Авиалесоохрана" в Подмосковье.

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Александр Козлов отметил высокое качество подготовки личного состава лесопожарных формирований.

"С 2015 года не было случаев гибели людей в борьбе с лесными пожарами, - сказал министр. - Это говорит о том, что, в частности здесь, в учебно-тренировочном центре, делают всё, чтобы лесные пожарные были подготовлены, и в сложной ситуации смогли бы сохранить жизнь не только тем, кому помогают, но и самим себе. С нашей стороны мы всячески готовы оказывать помощь центру".

По его словам, сейчас очень важно выстроить отношения между воздушным лесными пожарными и администраций особо охраняемых природных территорий. Их налаженное взаимодействие позволит избежать повторения таких опасных историй, какие случились этим летом в Сочинском нацпарке и заповеднике "Утриш".

В центре "Авиалесоохраны" Александр Козлов принял участие в тренировке на тренажере для пилотов Ми-8, заняв место летчика-наблюдателя: при реальном тушении огня именно этот человек определяет, как именно и какими силами организовать борьбу с огнем. Также министр осмотрел выставку, посвященную 90-летию службы "Авиалесоохраны".

"Я никогда не забуду 2018 год, когда я руководил Амурской областью, а на Дальнем Востоке бушевали природные пожары, - признался глава Минприроды. - Нам тогда нужна была помощь, и к нам перебросили сотрудников "Авиалесоохраны". Они прямо с аэродрома включились в ситуацию и начали бороться со стихией. Все очень четко и слажено".

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В этом году у авиапожарных будет пополнение. Создадут федеральный межрегиональный лесопожарной центр "Север". На его оснащение правительство выделило 5 млрд рублей.

"Будут закуплены шесть вертолетов Ми-8, - поделился планами Сергей Аноприенко. - В штате будут 150 пожарных-десантников и еще столько человек летного состава и технического персонала. Они разместятся в Красноярском крае, Иркутской области и Забайкалье. При развитии пожаров будут выдвигаться ближе к месту тушения на площадки подлета. Один вертолет может прикрыть зону в радиусе около 200 км".

В 2020 году Рослесхозу удалось сократить площадь, пройденную огнем, на 20% - до 1,76 млн га. Общая площадь пожаров, по данным ведомства, составила 9,1 млн га. Среднюю площадь одного пожара удалось сократить на 28% до 152 га, многие возгорания были ликвидированы в первые сутки. В Рослесхозе это связывают с изменением тактики работы лесопожарных формирований и повышением их оперативности.

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"В этом году техники и сил у нас будет больше, - добавил Сергей Аноприенко. - Будущее я предсказывать не умею, но у нас есть все возможности пройти и предстоящий сезон не хуже прошлого. И мы делаем все, чтобы их не упустить".

Чтобы лесные авиапожарные могли и дальше совершенствовать свои навыки и оттачивать мастерство, в подмосковном центре "Авиалесоохраны" установят новый тренажер для отработки действий экипажа вертолета. О такой покупке в ходе визита договорились главы Минприроды и Рослесхоза.

Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Минприроды Рослесхоз Правительство Минприроды Лесные пожары

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