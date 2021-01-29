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29.01.2021 15:14
Рубрика: Власть

Шойгу: Лановой олицетворял своим творчеством лучшие черты офицерства

Текст: Александр Степанов

"Василий Семенович Лановой - человек, который своим творчеством олицетворял лучшие черты офицерства и Советского Союза, и России", - сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу, открывая Единый день военной приемки военной продукции.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
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По словам Шойгу, Лановой был членом Общественного совета при Минобороны России, человеком, который многое сделал для патриотического воспитания подрастающего поколения.

Министр отметил, что Лановой выступал в военных коллективах, постоянно участвовал во всех мероприятиях Минобороны. Тем самым он вносил существенный вклад в повышение уровня и морально-психологического состояния Вооруженных сил. "А самое главное - в поднятие патриотического духа и молодых, и уже состоявшихся офицеров. Прошу почтить его память минутой молчания", - сказал Шойгу.

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Власть Позиция Общество Утраты Правительство Минобороны Умер Василий Лановой

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