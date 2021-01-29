Шойгу: Лановой олицетворял своим творчеством лучшие черты офицерства

"Василий Семенович Лановой - человек, который своим творчеством олицетворял лучшие черты офицерства и Советского Союза, и России", - сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу, открывая Единый день военной приемки военной продукции.

По словам Шойгу, Лановой был членом Общественного совета при Минобороны России, человеком, который многое сделал для патриотического воспитания подрастающего поколения.

Министр отметил, что Лановой выступал в военных коллективах, постоянно участвовал во всех мероприятиях Минобороны. Тем самым он вносил существенный вклад в повышение уровня и морально-психологического состояния Вооруженных сил. "А самое главное - в поднятие патриотического духа и молодых, и уже состоявшихся офицеров. Прошу почтить его память минутой молчания", - сказал Шойгу.