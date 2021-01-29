СК Беларуси подтвердил задержание Тимы Белорусских с наркотиками

Белорусский исполнитель Тимофей Морозов, более известный как Тима Белорусских, был задержан в начале января в одном из игровых клубов Минска с 0,4 грамма гашиша. Эту информацию подтвердили в управлении Следственного комитета по Минску.

"Ночью 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске сотрудниками милиции задержан 22-летний молодой человек, при личном обыске у которого обнаружено опасное наркотическое средство - гашиш, массой 0,4 грамма", - цитирует ТАСС официального представителя управления СК Екатерину Гарлинскую. По ее словам, речь действительно идет о Тиме Белорусских, который был отпущен под залог.

В его отношении возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков. Согласно УК Беларуси, исполнителю может грозить до 5 лет лишения свободы.