СК объявил Леонида Волкова в розыск

Волков проходит по недавно возбужденному СК делу о вовлечении сторонниками Алексея Навального через интернет подростков "в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для их жизни".

Ранее сообщалось, что в ходе расследования этого дела были найдены видеозаписи, на которых "руководитель сети региональных "штабов Навального" Леонид Волков призывает несовершеннолетних участвовать в незаконных акциях".

"На основании собранных по делу доказательств, в том числе в соответствии с выводами лингвистического исследования, которым в высказываниях Волкова установлены призывы к несовершеннолетним, склоняющие их к участию в митингах, вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого", - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного пунктами "а, в" ч. 2 ст. 151.2 УК РФ "склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий".

Отмечается, что Леонид Волков объявлен в розыск.