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29.01.2021 12:23
Рубрика: Общество

Ученые: собаки могут запоминать слова во время игры с хозяином

Текст: Юлия Мякишева
Фото: Scientific reports Фото: Scientific reports
Фото: Scientific reports

В процессе игры собаки могут быстро, всего после четырех повторений, запоминать новые слова. Тесты показали, что эти животные могут держать в голове эти слова как минимум две минуты, а через 10 минут и час начинают эти слова забывать.

Фото: iStock
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Дети дошкольного возраста могут пополнить свой словарный запас до десяти тысяч слов в ходе социального взаимодействия и при помощи небольшого количества повторов. Ученые задались вопросом: является ли столь быстрое усвоение только человеческой особенностью, или оно встречается и у других видов. Например, собаки долго живут среди людей и стали восприимчивы к человеческому общению. Может быть, они тоже могут быстро запоминать слова? Статью с таким исследованием опубликовали в Scientific reports.

Такие исследования проводили и раньше, но тогда собакам нужно было выбрать названный объект среди других предметов (методом исключения) и эти собаки не проходили контрольных тестов. Кстати, любопытно, что исследователи не считают такие задания, как поиск среди других игрушек, полезными для обучения в том числе потому, что даже человеческие дети в процессе выполнения задач запоминают новые слова плохо.

Так, ученые изучили поведение двух собак с несколькими игрушками. Обе собаки в одном случае играли со своими хозяевами, и в процессе игры человек давал игрушке название, а во втором - хозяин давал игрушке название во время задания, где собаке нужно было найти эту игрушку среди других. Обе собаки добились успеха при социальном взаимодействии. Объектами исследования стали 4-летняя самка бордюр-колли Виски и 9-летняя самка йоркширского терьера Вики Нина.

- Собаки заучивали названия предметов во время спонтанного незапланированного воздействия в повседневной жизни, играя с игрушками со своими хозяевами. Сначала мы проверили их ранее приобретенные словарные знания 59 предметов для Виски и 42 предметов для Вики Нины (в основном игрушки для собак). Собакам предлагалось принести свои знакомые игрушки (16-20 игрушек для Виски и 6-10 для Вики Нины), когда их владелец произносит название игрушки, - говорится в статье.

Фото: iStock
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Собаки смогли выбрать нужную игрушку (Виски: 54 из 59 правильных испытаний, 91,53%; Вики Нина: 27 из 42 правильных испытаний, 64,29%). Для чистоты эксперимента хозяева не могли жестами или глазами подсказывать собаке, какой объект нужно принести, а также слова произносились с разной интонацией, и не только хозяином, но и экспериментатором.

В другом тесте хозяин показывал две игрушки, и питомец должен был выбрать из них ту, что подходит названию. В завершающем варианте собаки должны были выбрать конкретную игрушку из множества других. Собаки успешно прошли тест через две минуты после "знакомства" с новым словом.

Однако потом эксперимент повторили на 20 разных "семейных" собаках, и те приносили нужные игрушки только в 49,8 процента случаев, то есть, они тест провалили. Ученые отмечают, что если в следующих исследованиях плохой результат повторится, это будет означать то, что, вероятно, только небольшая часть собак может запоминать объекты по названиям. Однако все равно способность к быстрому запоминанию слов нельзя будет называть исключительно человеческой особенностью.

- Исследования могут предоставить интересный сценарий для исследования когнитивных механизмов обучения именам объектов у нечеловеческих видов, - отмечено в сообщении.

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