Соцоплаты в феврале придут в повышенном размере

С​ 1 февраля традиционно увеличиваются социальные выплаты, пособия и компенсации.

Минтруд предложил проиндексировать их в этом году на 4,9%. Именно на столько, по данным Росстата, выросли цены в 2020 году. Размер соцвыплат ежегодно повышается именно с февраля, потому что зависит от уровня прошлогодней инфляции, а Росстат окончательно подсчитывает ее в первой половине января.

Какие выплаты будут проиндексированы? Ежегодно на размер инфляции индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают около 15 млн россиян, пользующихся правом на федеральные льготы. К таким людям относятся инвалиды, ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, а также Герои Социалистического Труда и некоторые другие категории льготников. Самую большую ежемесячную выплату получают Герои Советского Союза и России. Так, с 1 февраля прошлого года ее размер составляет 65,6 тысячи рублей.

По информации Пенсионного фонда России, с учетом индексации средний размер ЕДВ увеличится на 120 руб и составит на 1 февраля 2021 года 2 579 рубля.

Индексируется и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. По закону он может предоставляться в натуральной или денежной форме. С 1 февраля 2020 года стоимость полного денежного эквивалента набора соцуслуг составляет 1155 рублей в месяц. В него входят услуги по лекарственному, санаторно-курортному обеспечению и проезду.

Стоимость набора социальных услуг (НСУ) с 1 февраля 2021 года составит 1211 руб., в том числе стоимость лекарственного обеспечения - 933 руб.; санаторно-курортного лечения - 144 руб.; проезда на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно - 134 руб.

С февраля увеличивается и пособие на погребение, которое ПФР выплачивает родственникам неработавшего пенсионера. Сейчас размер этого пособия - чуть более 6 тысяч рублей.

Следующая прибавка затронет всех тех, кто получает социальные пенсии, - с 1 апреля они вырастут на 2,6%. Индексация этих пенсий пропорциональна темпам роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год.