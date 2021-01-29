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29.01.2021 22:02
Рубрика: В мире

Спикер Палаты депутатов Италии получил спецмандат на формирование правительства

Текст: Нива Миракян ( Рим)

На фоне зашедших в тупик межпарламентских консультаций, нацеленных на скорейший выход Италии из политического кризиса, президент Серджо Маттарелла принял решение вручить специальный "пробный мандат" (mandato esplorativo) спикеру Палаты депутатов Роберто Фико.

Фото: Reuters
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Это, однако, вовсе не означает, что именно Роберто Фико станет следующим премьером Италии. Его институциональная роль будет главным образом заключатся в прощупывании почвы с целью создания нового кабмина, опирающегося на стабильное большинство. В 2018-м году Маттарелла уже обращался к Фико с подобной просьбой.

Ожидается, что в ближайшее время под руководством действующего спикера нижней палаты итальянского парламента состоится второй раунд межпарламентских консультаций, которые он должен завершить до следующего вторника.

Напомним, что Джузеппе Конте был вынужден покинуть свой пост в минувший вторник после выхода из правящего большинства партии "Живая Италия" во главе с экс-премьером Маттео Ренци.

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